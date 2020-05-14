Мосбиржа выделила 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Московская биржа направила 100 млн руб. на социальные программы, связанные с борьбой с распространением коронавируса. Биржа перечисляет средства при поддержке благотворительных фондов, среди них фонды «Подари жизнь», «Правмир», «Созидание», фонд помощи хосписам «Вера». Деньги направлены на проекты в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России.
В числе проектов, реализуемых на средства Мосбиржи, финансирование закупки медицинского оборудования в Москве, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Деньги также пойдут на помощь медицинским работникам, пожилым людям и социальным учреждениям. В Санкт-Петербурге помощь получат тяжелобольные дети — воспитанники интернатов.
Распространение коронавируса в России побудило бизнес и отдельных предпринимателей направлять средства на благотворительность. В марте благотворительный фонд Владимира Потанина заявил, что выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям, которые помогают социально незащищенным гражданам. Об аналогичном пожертвовании Минпромторгу заявила инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа-групп»). «Яндекс» в рамках программы «Помощь рядом» оплачивает тесты на коронавирус и перевозку врачей, также «Яндекс» и Mail.ru предоставили особые условия для малого и среднего бизнеса.