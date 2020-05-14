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Мосбиржа выделила 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Ведомости

Московская биржа направила 100 млн руб. на социальные программы, связанные с борьбой с распространением коронавируса. Биржа перечисляет средства при поддержке благотворительных фондов, среди них фонды «Подари жизнь», «Правмир», «Созидание», фонд помощи хосписам «Вера». Деньги направлены на проекты в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России.

В числе проектов, реализуемых на средства Мосбиржи, финансирование закупки медицинского оборудования в Москве, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Деньги также пойдут на помощь медицинским работникам, пожилым людям и социальным учреждениям. В Санкт-Петербурге помощь получат тяжелобольные дети — воспитанники интернатов.

Распространение коронавируса в России побудило бизнес и отдельных предпринимателей направлять средства на благотворительность. В марте благотворительный фонд Владимира Потанина заявил, что выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям, которые помогают социально незащищенным гражданам. Об аналогичном пожертвовании Минпромторгу заявила инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа-групп»). «Яндекс» в рамках программы «Помощь рядом» оплачивает тесты на коронавирус и перевозку врачей, также «Яндекс» и Mail.ru предоставили особые условия для малого и среднего бизнеса.

Ранее по теме: Как китайские и российские миллиардеры помогают в борьбе с пандемией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных