Мосбиржа выделила 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Распространение коронавируса в России побудило бизнес и отдельных предпринимателей направлять средства на благотворительность. В марте благотворительный фонд Владимира Потанина заявил, что выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям, которые помогают социально незащищенным гражданам. Об аналогичном пожертвовании Минпромторгу заявила инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа-групп»). «Яндекс» в рамках программы «Помощь рядом» оплачивает тесты на коронавирус и перевозку врачей, также «Яндекс» и Mail.ru предоставили особые условия для малого и среднего бизнеса.