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Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Ведомости

Минкомсвязи и Центробанк запустили сервис, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.

По данным ЦБ, в проекте сейчас участвуют 20 банков и четыре страховых организации. Клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на портале госуслуг оформить кредит. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.

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Данные, переданные с помощью нового сервиса, защищены, защита осуществляется на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству, подчеркнула зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

В перспективе проект планируют расширить на все кредитные и микрофинансовые организации и дополнить новыми сведениями – например, из систем Минтруда и БКИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных