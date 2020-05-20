Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
Минкомсвязи и Центробанк запустили сервис, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.
По данным ЦБ, в проекте сейчас участвуют 20 банков и четыре страховых организации. Клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на портале госуслуг оформить кредит. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.
Данные, переданные с помощью нового сервиса, защищены, защита осуществляется на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству, подчеркнула зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
В перспективе проект планируют расширить на все кредитные и микрофинансовые организации и дополнить новыми сведениями – например, из систем Минтруда и БКИ.