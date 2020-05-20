Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

По данным ЦБ, в проекте сейчас участвуют 20 банков и четыре страховых организации. Клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на портале госуслуг оформить кредит. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.