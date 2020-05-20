Сбербанк за месяц выдал льготные ипотечные кредиты на 10 млрд рублей

Сбербанк с 21 апреля по 19 мая принял онлайн-заявки на ипотеку по программе господдержки на общую сумму 75 млрд руб., из них выдано уже более 4500 кредитов на сумму 10,1 млн руб., сообщили в банке. На Москву и Санкт-Петербург приходится по 8% от общего числа заявок, еще 6% получено из Московской области и 1% — из Ленинградской.