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Сбербанк за месяц выдал льготные ипотечные кредиты на 10 млрд рублей

Ведомости

Сбербанк с 21 апреля по 19 мая принял онлайн-заявки на ипотеку по программе господдержки на общую сумму 75 млрд руб., из них выдано уже более 4500 кредитов на сумму 10,1 млн руб., сообщили в банке. На Москву и Санкт-Петербург приходится по 8% от общего числа заявок, еще 6% получено из Московской области и 1% — из Ленинградской.

Заявки на получение ипотеки Сбербанк принимает через платформу «ДомКлик». 12 мая Сбербанк ввел для пользователей сервиса дополнительный дисконт в размере 0,3 п.п. от ставки по ипотеке, скидка применяется при регистрации договора онлайн. Ставка по программе «Господдержка 2020» с учетом скидки составляет 6,1% годовых, для семей с детьми – 4,7% годовых.

Российские банки приняли почти 70 000 заявок на оформление ипотеки по программе господдержки, около 48 200 из них одобрено, сообщает госкомпания «Дом.РФ». По заявлению Сбербанка, на сервис «ДомКлик» приходится 34 023 принятые заявки. По данным «Дом.РФ», всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных