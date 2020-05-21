Сбербанк за восемь часов израсходовал годовой лимит заявок на сельскую ипотеку под 3%

По условиям госпрограммы купить недвижимость можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у компаний по договорам долевого участия и уступки прав требования. Покупаемый объект при этом должен располагаться в сельской местности. В госпрограмме могут принимать участие жители всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.