Сбербанк за восемь часов израсходовал годовой лимит заявок на сельскую ипотеку под 3%
Сбербанк за восемь часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку под 3% на сумму, которую ранее Минсельхоз определил в качестве годового лимита для госпрограммы, отмечается в сообщении банка.
Ранее министерство установило для Сбербанка годовой лимит субсидирования ставки для выдачи сельской ипотеки на 97 млн руб. «Всего за восемь часов банк принял 1100 заявок на общую сумму свыше 3 млрд руб.», — отмечается в пресс-релизе.
По условиям госпрограммы купить недвижимость можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у компаний по договорам долевого участия и уступки прав требования. Покупаемый объект при этом должен располагаться в сельской местности. В госпрограмме могут принимать участие жители всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Максимальная сумма кредита для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн руб., для остальных регионов — 3 млн руб. Максимальный срок предоставления ипотеки — 25 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Программа будет действовать до 31 декабря 2022 г.