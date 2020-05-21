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Сбербанк за восемь часов израсходовал годовой лимит заявок на сельскую ипотеку под 3%

Ведомости

Сбербанк за восемь часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку под 3% на сумму, которую ранее Минсельхоз определил в качестве годового лимита для госпрограммы, отмечается в сообщении банка.

Ранее министерство установило для Сбербанка годовой лимит субсидирования ставки для выдачи сельской ипотеки на 97 млн руб. «Всего за восемь часов банк принял 1100 заявок на общую сумму свыше 3 млрд руб.», — отмечается в пресс-релизе.

По условиям госпрограммы купить недвижимость можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у компаний по договорам долевого участия и уступки прав требования. Покупаемый объект при этом должен располагаться в сельской местности. В госпрограмме могут принимать участие жители всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн руб., для остальных регионов — 3 млн руб. Максимальный срок предоставления ипотеки — 25 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Программа будет действовать до 31 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных