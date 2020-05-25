NYSE возобновит офлайн-торги после двухмесячного перерыва

В начале к работе приступит лишь четверть трейдеров. На рабочем месте они должны будут находиться в масках, соблюдать дистанцию и по возможности не пользоваться общественным транспортом. На входе в здание NYSE у них будут измерять температуру, рабочие места в зале будут разделены специальными экранами. Доступ в зал для людей, непосредственно не работающих здесь (например, журналистам), будет запрещен.