NYSE возобновит офлайн-торги после двухмесячного перерыва
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 26 мая планирует возобновить офлайн-торги после двухмесячного перерыва, сообщает газета The Wall Street Journal. Однако торговая площадка будет работать с ограничениями.
В начале к работе приступит лишь четверть трейдеров. На рабочем месте они должны будут находиться в масках, соблюдать дистанцию и по возможности не пользоваться общественным транспортом. На входе в здание NYSE у них будут измерять температуру, рабочие места в зале будут разделены специальными экранами. Доступ в зал для людей, непосредственно не работающих здесь (например, журналистам), будет запрещен.
Выходящих на работу в зал трейдеров обяжут подписать отказ от претензий к NYSE в случае, если они заразятся COVID-19 на рабочем месте. Как отмечает издание, некоторые компании, в числе которых Morgan Stanley, отказались возвращать трейдеров в зал на таких условиях.
Офлайн-торги на NYSE были приостановлены 19 марта, с того дня осуществлялись только электронные торги.