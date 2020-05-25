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NYSE возобновит офлайн-торги после двухмесячного перерыва

Ведомости

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 26 мая планирует возобновить офлайн-торги после двухмесячного перерыва, сообщает газета The Wall Street Journal. Однако торговая площадка будет работать с ограничениями.

В начале к работе приступит лишь четверть трейдеров. На рабочем месте они должны будут находиться в масках, соблюдать дистанцию и по возможности не пользоваться общественным транспортом. На входе в здание NYSE у них будут измерять температуру, рабочие места в зале будут разделены специальными экранами. Доступ в зал для людей, непосредственно не работающих здесь (например, журналистам), будет запрещен.

Выходящих на работу в зал трейдеров обяжут подписать отказ от претензий к NYSE в случае, если они заразятся COVID-19 на рабочем месте. Как отмечает издание, некоторые компании, в числе которых Morgan Stanley, отказались возвращать трейдеров в зал на таких условиях.

Офлайн-торги на NYSE были приостановлены 19 марта, с того дня осуществлялись только электронные торги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных