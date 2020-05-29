Совет директоров «Росгосстраха» рекомендовал не платить дивиденды за 2019 год

«Росгосстрах» не платил дивиденды по итогам 2018 г. Предправления банка «Открытие», основного акционера «Россгостраха», Михаил Задорнов в июне 2019 г. объяснил это решение сложной структурой владения страховой компанией. «Мы сочли необходимым сохранить сейчас капитал и начать выплату дивидендов со следующего года, когда уже фактически полностью мы структуру владения сосредоточим в основном на банке “Открытие”», – цитирует Задорнова banki.ru. В январе 2020 г. Задорнов говорил, что «Росгосстрах» по-прежнему планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 г., указывает «Интерфакс».