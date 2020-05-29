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Совет директоров «Росгосстраха» рекомендовал не платить дивиденды за 2019 год

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Совет директоров «Росгосстраха» рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г., говорится в сообщении страховой компании. 367 млн руб. чистой прибыли компании совет директоров предложил направить в резервный фонд, а еще почти 7 млрд руб. оставить нераспределенными. Годовое собрание акционеров запланировано на 30 июня, оно пройдет в заочной форме.

«Росгосстрах» не платил дивиденды по итогам 2018 г. Предправления банка «Открытие», основного акционера «Россгостраха», Михаил Задорнов в июне 2019 г. объяснил это решение сложной структурой владения страховой компанией. «Мы сочли необходимым сохранить сейчас капитал и начать выплату дивидендов со следующего года, когда уже фактически полностью мы структуру владения сосредоточим в основном на банке “Открытие”», – цитирует Задорнова banki.ru. В январе 2020 г. Задорнов говорил, что «Росгосстрах» по-прежнему планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 г., указывает «Интерфакс».

Чистая прибыль «Росгосстраха» по ОСБУ в 2019 г. превысила на 32,2% показатели 2018 г., составив 7,3 млрд руб. Банк «Открытие» официально оформил контроль над «Росгосстрахом» в августе 2017 г. Летом того же года банк перешел под контроль Центробанка.

Ранее по теме: ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивиденды

В начале апреля 2020 г. ЦБ рекомендовал банкам и другим финансовым организациям принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 г. только при условии достаточного запаса капитала. Регулятор также рекомендовал перенести годовые общие собрания акционеров (ГОСА), где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 г., на конец августа – сентябрь 2020 г.

Ранее по теме: Михаил Задорнов: «На первом этапе приватизации «Открытие» продаст 20–25% акций»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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