Совет директоров «Росгосстраха» рекомендовал не платить дивиденды за 2019 год
Совет директоров «Росгосстраха» рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г., говорится в сообщении страховой компании. 367 млн руб. чистой прибыли компании совет директоров предложил направить в резервный фонд, а еще почти 7 млрд руб. оставить нераспределенными. Годовое собрание акционеров запланировано на 30 июня, оно пройдет в заочной форме.
«Росгосстрах» не платил дивиденды по итогам 2018 г. Предправления банка «Открытие», основного акционера «Россгостраха», Михаил Задорнов в июне 2019 г. объяснил это решение сложной структурой владения страховой компанией. «Мы сочли необходимым сохранить сейчас капитал и начать выплату дивидендов со следующего года, когда уже фактически полностью мы структуру владения сосредоточим в основном на банке “Открытие”», – цитирует Задорнова banki.ru. В январе 2020 г. Задорнов говорил, что «Росгосстрах» по-прежнему планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 г., указывает «Интерфакс».
Чистая прибыль «Росгосстраха» по ОСБУ в 2019 г. превысила на 32,2% показатели 2018 г., составив 7,3 млрд руб. Банк «Открытие» официально оформил контроль над «Росгосстрахом» в августе 2017 г. Летом того же года банк перешел под контроль Центробанка.
В начале апреля 2020 г. ЦБ рекомендовал банкам и другим финансовым организациям принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 г. только при условии достаточного запаса капитала. Регулятор также рекомендовал перенести годовые общие собрания акционеров (ГОСА), где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 г., на конец августа – сентябрь 2020 г.