Михаил Задорнов: «На первом этапе приватизации «Открытие» продаст 20–25% акций»
Полученные от ЦБ 456 млрд руб. поправили здоровье банка «Открытие», и он агрессивно завоевывает рынок. За последние три месяца этого года банк планирует выдать компаниям и людям больше кредитов, чем за весь прошлый год. В корпоративном бизнесе рыночного роста нет, признает предправления банка Михаил Задорнов: «Открытие» переманивает клиентов у других банков.
Чтобы оплатить счет за лечение, банк должен найти инвестора. Уже в январе «Открытие» начнет готовиться к предстоящему в 2021 г. IPO. Сначала будет тестовая продажа 20–25% акций банка – по крайней мере, сейчас план такой. За счет IPO «Открытия» у инвесторов появится больше голубых фишек, уверен Задорнов.
– Не видим. В январе 2020 г. мы с нашим акционером, Банком России, начнем обсуждать детальный план подготовки к IPO в 2021 г. На первом этапе продадим 20–25% акций. Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами.
Возьмите IPO или SPO Сбербанка, которые, правда, шли в удачные годы бурного экономического роста. Акции выросли, и на этих акциях инвесторы неплохо заработали. Дивидендная доходность на российском рынке очень хорошая, из-за этого растет стоимость акций. Сбербанк, «Газпром», ВТБ заявляют о выплатах дивидендов на уровне 50% чистой прибыли. В России сейчас даже в долларах дивидендная доходность 6–7% годовых. Российские голубые фишки показывают хороший результат по сравнению с другими рынками. Тенденцию, во-первых, надо закрепить, а во-вторых, фишек этих мало. Поэтому, когда население от депозитов с низкими ставками все активнее двигается в сторону инвестиционных продуктов – а группа «Открытие» способствует этому, – на рынке должны появляться новые голубые фишки.
– Жизнь покажет.
– Рассматриваются разные варианты... Надо выбрать тот, который приведет к росту стоимости актива и нормальной доходности.
Как «Открытие» перевыполняет прогноз по прибыли
– У группы «Открытие» 3 трлн руб. активов, у банка – 2,2 трлн. Почти треть активов формируют другие компании группы. По нашим прогнозам, за этот год банк заработает более 36 млрд руб. чистой прибыли и порядка 47 млрд руб. – вся группа. План по банку был 26 млрд руб.
Большая часть «дочек» дает хорошую прибыль: НПФ в 2019 г. получит 11 млрд руб. чистой прибыли и еще 9 млрд руб. – «Росгосстрах».
Параллельно с ростом бизнеса в банке идет бурное технологическое развитие. В этом году мы инвестировали 19 млрд руб. в IT-системы, в переформатирование и развитие офисной сети, в цифровые каналы, это чистые инвестиции в инфраструктуру. У нас, кстати говоря, один из внутренних KPI – проникновение мобильного банка и интернет-банка в клиентскую базу. И у «Открытия», и у Бинбанка этот показатель был на очень низком уровне. К концу года доведем его до 49–50%.