Михаил Задорнов: «На первом этапе приватизации «Открытие» продаст 20–25% акций»

– Не видим. В январе 2020 г. мы с нашим акционером, Банком России, начнем обсуждать детальный план подготовки к IPO в 2021 г. На первом этапе продадим 20–25% акций. Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами.