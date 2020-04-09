ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивиденды

ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивидендыВ кризис им нужен запас капитала
Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям перенести годовые общие собрания акционеров (ГОСА), где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 г., на конец августа — сентябрь 2020 г., говорится в сообщении ЦБ. Такую возможность им предоставил закон, вступивший в силу 7 апреля: он переносит в этом году окончание срока проведения годовых общих собраний с 30 июня на 30 сентября.
Возможность перенести дату годового общего собрания есть не только у финансовых организаций, но и у всех эмитентов. Тем, кто уже назначил годовое общее собрание до 30 июня, регулятор предлагает изменить срок его проведения.
Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 г. следует только при условии достаточного запаса капитала — исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу.
Перенос срока принятия решения о распределении прибыли даст компаниям больше времени, что в нынешних условиях означает и больше определенности, для оценки объективных возможностей по выплате дивидендов за 2019 г., считает ЦБ. Решение должно приниматься на основе всестороннего анализа финансово-экономического положения финансовой организации и накопленных возможностей по преодолению кризисных явлений в экономике, вызванных пандемией, более того, необходимо в полной мере учесть интересы не только акционеров, но и клиентов, включая заемщиков и кредиторов, пишет регулятор.
Что думают банки
Банки, в том числе крупные, уже начали переносить выплату дивидендов или отказываться от них.
Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» 9 апреля рекомендовал акционерам на собрании 27 мая проголосовать за то, чтобы не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 г. и не проводить обратный выкуп акций. Если экономическая ситуация стабилизируется, банк готов вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов во втором полугодии, говорит представитель банка. За 2018 г. «Санкт-Петербург» выплатил рекордные в своей истории дивиденды — 1,8 млрд руб. Перед этим банк изменил дивидендную политику: он пообещал платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде.
Московский кредитный банк (МКБ) в прошлом году впервые выплатил дивиденды — 2,9 млрд руб., или 24,6% чистой прибыли за 2018 г. по РСБУ, но председатель правления Владимир Чубарь заявил инвесторам на телеконференции, что в связи с текущей макроэкономической ситуацией будет рекомендовать наблюдательному совету не выплачивать дивиденды, говорит представитель МКБ. Совкомбанк не будет выплачивать дивиденды до возвращения страны к нормальной жизни, говорит первый зампред правления Сергей Хотимский: «Сейчас приоритетами для нас являются поддержка клиентов и сотрудников, пострадавших от пандемии, и мер по ее сдерживанию».
Сбербанк 17 марта еще собирался направить на дивиденды за прошлый год 50% прибыли по МСФО, или 422,4 млрд руб., рассказывал предправления госбанка Герман Греф по итогам заседания набсовета. В банке на запрос «Ведомостей» не ответили. Аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов считает вероятным отсрочку выплаты дивидендов Сбербанка по итогам 2019 г., об этом он написал в своем отчете.
Вопрос выплаты дивидендов находится в ведении правительства и ЦБ, говорит представитель ВТБ: при рассмотрении, очевидно, будут учитываться нововведения, в том числе изменения законодательства, разрешающие проведение собраний акционеров до конца сентября. Стратегия ВТБ предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО — это 100 млрд руб. по итогам 2019 г. Платить дивиденды госбанк планировал двумя частями — во II и IV кварталах.
Наблюдательный совет «Юникредит банка» 6 апреля перенес решение о выплате 8,12 млрд руб. дивидендов за 2019 г. до конца года. В марте его материнская итальянская группа Unicredit заявила, что приостанавливает выплаты дивидендов и обратный выкуп акций. Представитель российской «дочки» австрийского Raiffeisen Bank отказался от комментариев. Его материнская структура вчера сообщила, что в соответствии с рекомендациями ЕЦБ и с учетом неопределенности из-за COVID-19 предложение о выплате дивидендов за 2019 г. может быть пересмотрено, когда финансовые последствия коронавируса станут яснее.
Не время для дивидендов
Центробанки многих стран выступили против выплаты дивидендов во время кризиса. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал не выплачивать дивиденды как минимум до 1 октября на фоне распространения коронавируса. Банк Англии также рекомендовал британским банкам не платить дивиденды за прошлый год. Многие крупнейшие европейские банки уже объявили, что пока не будут платить дивиденды по итогам прошлого года.
Многие российские банки сейчас могут принять решение отступить от рекомендаций и правил, прописанных в их дивидендной политике, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: это оправданно в ситуации, когда не ясна глубина кризиса, а прежние представления о необходимом запасе капитала могут оказаться неверными. Если же ситуация будет развиваться по позитивному сценарию, продолжает эксперт, то банк может принять решение о выплате промежуточных дивидендов — например, по итогам девяти месяцев 2020 г., компенсировав таким образом акционерам недополученное по итогам 2019 г. Решение об отказе в выплате дивидендов в столь непростой период является правильным с точки зрения поддержания надежности банка и формирования подушки на будущее, согласен управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев: банки готовятся направить всю заработанную в 2019 г. и I квартале 2020 г. прибыль на формирование резервов, так как ожидают существенного роста доли проблемных кредитов.
Даже несмотря на то что Банк России разрешил не проводить переоценку качества заемщиков по финансовому состоянию вплоть до сентября, банкам рано или поздно придется отразить дополнительные резервы, говорит Волков. Правильно это делать сейчас, пока у банков есть прибыль, так как зарабатывать на текущем рынке большинству игроков будет крайне сложно, особенно в ближайшие месяцы, считает аналитик: тогда единственным источником докапитализации будет помощь акционеров.