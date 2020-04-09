ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивиденды

Многие российские банки сейчас могут принять решение отступить от рекомендаций и правил, прописанных в их дивидендной политике, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: это оправданно в ситуации, когда не ясна глубина кризиса, а прежние представления о необходимом запасе капитала могут оказаться неверными. Если же ситуация будет развиваться по позитивному сценарию, продолжает эксперт, то банк может принять решение о выплате промежуточных дивидендов — например, по итогам девяти месяцев 2020 г., компенсировав таким образом акционерам недополученное по итогам 2019 г. Решение об отказе в выплате дивидендов в столь непростой период является правильным с точки зрения поддержания надежности банка и формирования подушки на будущее, согласен управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев: банки готовятся направить всю заработанную в 2019 г. и I квартале 2020 г. прибыль на формирование резервов, так как ожидают существенного роста доли проблемных кредитов.