FT: Финансовые регуляторы высвободили для банков почти $500 млрд капитала
Центробанки и регуляторы по всему миру смягчили требования к капиталу коммерческих банков, что позволит тем высвободить $492 млрд, подсчитала Financial Times. В результате банки смогут увеличить кредитование примерно на $5 трлн.
Так, Народный банк Китая несколько раз снизил нормы обязательного резервирования. В Европе банки по требованию регуляторов отказываются от выплаты дивидендов и бонусов, тем самым сохраняя средства для кредитования. Например, Банк Англии призвал их не платить дивиденды во время пандемии, и об этом 31 марта заявили Lloyds, Royal Bank of Scotland, Santander, Standard Chartered, HSBC и Barclays. Последние два банка намеревались в ближайшие неделю-две выплатить $4,2 млрд и 1 млрд фунтов ($1,23 млрд) соответственно. Европейский центробанк обязал банки еврозоны сэкономить 30 млрд евро за счет выплаты дивидендов и высвободил еще около 120 млрд евро, смягчив требования к капиталу.
Банк России заявил, что считает целесообразным предоставить системно значимым банкам (их сейчас 11) льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы они могли продолжать кредитование.