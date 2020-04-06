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FT: Финансовые регуляторы высвободили для банков почти $500 млрд капитала

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Центробанки и регуляторы по всему миру смягчили требования к капиталу коммерческих банков, что позволит тем высвободить $492 млрд, подсчитала Financial Times. В результате банки смогут увеличить кредитование примерно на $5 трлн.

Так, Народный банк Китая несколько раз снизил нормы обязательного резервирования. В Европе банки по требованию регуляторов отказываются от выплаты дивидендов и бонусов, тем самым сохраняя средства для кредитования. Например, Банк Англии призвал их не платить дивиденды во время пандемии, и об этом 31 марта заявили Lloyds, Royal Bank of Scotland, Santander, Standard Chartered, HSBC и Barclays. Последние два банка намеревались в ближайшие неделю-две выплатить $4,2 млрд и 1 млрд фунтов ($1,23 млрд) соответственно. Европейский центробанк обязал банки еврозоны сэкономить 30 млрд евро за счет выплаты дивидендов и высвободил еще около 120 млрд евро, смягчив требования к капиталу.

Банк России заявил, что считает целесообразным предоставить системно значимым банкам (их сейчас 11) льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы они могли продолжать кредитование.

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