Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Экс-топ-менеджеры «Тинькофф банка» запустили в Германии новый сервис Vivid Money, сообщает РБК. Vivid Money представляет собой мобильное приложение и карту, с помощью которых клиент может управлять личными средствами. В ближайшем будущем в приложении также появятся инвестиционные продукты. Основным инвестором проекта стала TCS Group (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»).
Сервис запущен совместно с международной платежной системой Visa и немецким банком SolarisBank, предоставляющим платформу для онлайн-банкинга. В этом году Vivid Money может появиться и на других европейских рынках.
В феврале этого года TCS Group сообщила о том, что собирается инвестировать 25 млн евро в создание финансовой компании в Европе. Основатель TCS Group Олег Тиньков в Instagram уточнял, что готов лично фондировать новый проект. По его мнению, новый проект будет конкурировать с британским стартапом Revolut. Этот сервис был основан в 2015 г. Он также представляет собой приложение и карту, с помощью которых можно экономить на валютных платежах, расплачиваться по всему миру без комиссий за конвертацию и совершать трансграничные переводы.