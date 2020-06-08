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Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

Ведомости

Экс-топ-менеджеры «Тинькофф банка» запустили в Германии новый сервис Vivid Money, сообщает РБК. Vivid Money представляет собой мобильное приложение и карту, с помощью которых клиент может управлять личными средствами. В ближайшем будущем в приложении также появятся инвестиционные продукты. Основным инвестором проекта стала TCS Group (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»).

Сервис запущен совместно с международной платежной системой Visa и немецким банком SolarisBank, предоставляющим платформу для онлайн-банкинга. В этом году Vivid Money может появиться и на других европейских рынках.

В феврале этого года TCS Group сообщила о том, что собирается инвестировать 25 млн евро в создание финансовой компании в Европе. Основатель TCS Group Олег Тиньков в Instagram уточнял, что готов лично фондировать новый проект. По его мнению, новый проект будет конкурировать с британским стартапом Revolut. Этот сервис был основан в 2015 г. Он также представляет собой приложение и карту, с помощью которых можно экономить на валютных платежах, расплачиваться по всему миру без комиссий за конвертацию и совершать трансграничные переводы.

Ранее по теме: «Олег Тиньков – наш духовный отец, но банком руковожу я»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных