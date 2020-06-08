Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

В феврале этого года TCS Group сообщила о том, что собирается инвестировать 25 млн евро в создание финансовой компании в Европе. Основатель TCS Group Олег Тиньков в Instagram уточнял, что готов лично фондировать новый проект. По его мнению, новый проект будет конкурировать с британским стартапом Revolut. Этот сервис был основан в 2015 г. Он также представляет собой приложение и карту, с помощью которых можно экономить на валютных платежах, расплачиваться по всему миру без комиссий за конвертацию и совершать трансграничные переводы.