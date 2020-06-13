Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Суд заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен на сумму до $830 млн в феврале 2016 г. Среди их активов – недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках этих стран и в Швейцарии. Активы ответчиков и сам Юров, и «Траст» оценивали в $60 млн.