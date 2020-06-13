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Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Ведомости

Высокий суд Лондона более чем вдвое сократил сумму, которую может тратить бывший акционер банка «Траст» Сергей Беляев на жизнь и юридические расходы. Суд пришел к выводу, что нынешняя сумма в 17 000 фунтов стерлингов в месяц – это «слишком много», и сократил ее до 8000, сообщает портал судебной информации Law360.

«Траст» требовал сократить месячные расходы Беляева до 6000 фунтов стерлингов. Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.

Сам Беляев, представлявший себя в суде самостоятельно, указывал, что из-за отсутствия работы ему нужно как минимум 10 000 фунтов стерлингов в месяц. По его словам, ему пришлось отказаться от услуг юридических консультантов из-за их высокой стоимости, пишет Forbes.

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В январе Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Сергею Беляеву, Илье Юрову и Николаю Фетисову и их женам на $900 млн. Суд решил, что все трое несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г., и ограничил расходы бывших топ-менеджеров. В отношении Беляева суд принял отдельное постановление: наличие у него альтернативного источника дохода неочевидно и ему позволено единовременно потратить $17 000 на жизненные нужды и юридические услуги.

Суд заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен на сумму до $830 млн в феврале 2016 г. Среди их активов – недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках этих стран и в Швейцарии. Активы ответчиков и сам Юров, и «Траст» оценивали в $60 млн.

Юров и Фетисов сейчас проживают, по данным «Траста», в Великобритании, Беляев – в США. В России против Юрова, Беляева и Фетисова заведено уголовное дело по обвинению в растрате в особо крупном размере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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