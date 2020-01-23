«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников
Высокий суд Лондона в четверг, 23 января, обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен выплатить банку $900 млн. Об этом сообщил представитель «Траста». По его словам, суд решил, что они были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб.
Процесс длился четыре года. «Траст» в начале 2016 г., обратился с иском в Высокий суд Лондона к своим бывшим собственникам и их женам. Он требовал вернуть $830 млн, утверждая, что именно такую сумму его бывшие владельцы должны компенсировать за выданные подконтрольным им офшорам необслуживаемые кредиты. Жены ответчиков Наталья Юрова, Ирина Беляева и Елена Пищулина не участвовали в операциях банка, говорится в материалах дела, но, по мнению «Траста» на них записаны активы, на которые также можно наложить арест.
«Траст» долгое время скрывал свое реальное финансовое положение: он выдавал новые кредиты для выплаты процентов по старым, говорилось в одном из решений суда. Юров в своих показаниях указывал, что подобные сделки были широко распространены в России, и называл это «управлением балансом». А судья Стивен Мейлс, отказавшийся снять арест с активов ответчиков летом 2016 г., назвал это финансовой пирамидой. Схема зависела в том числе от привлечения депозитов с помощью дорогостоящих кампаний с участием звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса, говорит представитель «Траста».
Как работала сеть офшоров
В течение долгого времени акционеры использовали средства банка, в основном привлеченные от вкладчиков, для финансирования бизнес проектов, прибыль от которых забирали себе, а в случае убытков — оставляли их банку, говорится в материалах дела. Банк утверждал, что акционеры скрывали свою заинтересованность в сделках, для чего использовали сеть офшоров, управляемых Бенедиктом Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с ним соглашение об отказе от судебного и уголовного преследования в обмен на сотрудничество. Уорсли рассказал, что управлял офшорами в интересах акционеров, кроме того, офшоры использовались не только для финансирования проектов, иногда через них переводились деньги напрямую акционерам «Траста».
Высокий суд Лондона счел Юрова «нечестным и лживым свидетелем, что также отражает его подход к деловым отношениям, в том числе к «Трасту», рассказывает представитель банка (он предоставил «Ведомостям» выдержки из решения суда). Он добавил, что, по мнению суда, Юров намеренно обманывает, о чем свидетельствует его причастность к документам, подписанным задним числом, чтобы исказить представление о том, что и когда произошло на самом деле. Суд счел также лживыми показания Беляева и Фетисова.
Суд пришел к выводу, что Банк России не знал, кому принадлежали компании – заемщики «Траста», и не мог доказать, что банк осуществлял незаконное, мошенническое управление структурой баланса, следует из фрагментов решения, предоставленных представителем «Траста». «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по сокрытию от ЦБ конечных бенефициаров и прямой лжи», – говорится в них. ЦБ также не смог установить, что банк в действительности нарушал нормативы, а активы банка в основном составляли безвозвратные безнадежные долги, счел суд.
«К сожалению, по большинству коррумпированных кредитов, выданных компаниям, принадлежащим Юрову, Беляеву и Фетисову, нарушены обязательства, и средства не подлежат возврату, – говорит директор департамента специальных проектов банка непрофильных активов «Траст» Дмитрий Попков, который вел дело. – Однако мы намерены принять незамедлительные меры по возвращению активов, принадлежащих ЮБФ (так – по первым буквам фамилий – Попков называет трех ответчиков), включая их дорогие дома и миллионы долларов на их счетах в швейцарских банках».
В России против Юрова, Беляева и Фетисова заведено уголовное дело по обвинению в растрате в особо крупном размере.
У ответчиков есть 21 день на обжалование решения, «Ведомости» направили им запросы. Фетисов передал через представителя, что изучает решение и рассматривает свою дальнейшую позицию, в том числе и по апелляции. От дальнейших комментариев он отказался. Юров, разумеется, очень разочарован решением суда, следует из ответа, подготовленного его юристами. «Мы сейчас подготавливаем нашу позицию и определенно будем искать основания для подачи апелляции», – указывают они и добавляют, что, учитывая это, Юров сейчас не намерен давать комментарии.
Какие активы есть у экс-владельцев «Траста»
В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии.
«За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки», – говорил «Ведомостям» представитель «Траста» в феврале 2017 г. В иске «Траста» говорилось, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста». А затем перевели крупные суммы на счета своих жен. Кроме того, жены получали переводы со счетов мужей в «Трасте». Например, по данным истцов, Юров перевел со своего счета на счет жены Наталии около $8,3 млн и 7,3 млн руб., следует из иска, Юров называл эту информацию «не соответствующей действительности».
За последние годы Юрова приобрела, например, за 4,11 млн фунтов стерлингов «фамильный замок Юровых» – Oxney Court в графстве Кент, построенный в XVI в., говорится в иске «Траста». Она также купила три квартиры в Лондоне, недвижимость на Кипре. А жена Фетисова Пищулина стала единственной владелицей домов и квартир, приобретенных супругами с 2012 г. в разных странах. Самая дорогая их недвижимость – загородный дом в Суррее. Кроме того, Пищулина на тот момент владела квартирами в лондонском Челси за 1,6 млн фунтов, загородным домом стоимостью $4,25 млн (в Барвихе, говорил представитель Фетисова на одном из заседаний в российском суде, сообщал Bankir.ru), с совместного счета супругов был оплачен дом на Бали за $870 000, отмечается в иске.
В феврале 2017 г. представитель «Траста» говорил «Ведомостям», что ответчики раскрыли суду свои активы стоимостью лишь в $100 млн. В ноябре прошлого года предправления «Траста» Александр Соколов рассказывал, что итоговая стоимость активов, на которые претендует банк, не превышает $60 млн. «Когда ты сталкиваешься с санированными банками, там на каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 руб. просто потерянных: неэффективный бизнес, содержание финансовых схем», – говорил Соколов.
Юров отвечал, что за четыре года написал десяток обращений в ЦБ, Генпрокуратуру и самому Соколову, в которых подробно расписывал, что никакого миллиарда у него и его партнеров нет, а «все честно заработанные за 20 лет активы не превышают $60 млн».
«Юров и Фетисов сейчас ведут роскошный образ жизни в Англии, а Беляев – в Соединенных Штатах», – сказал представитель «Траста» «Ведомостям».
Как спасали «Траст»
В 2014 г. в «Трасте» обнаружилась дыра в 114 млрд руб. У банка снизилось качество активов и он предоставлял недостоверную отчетность, указывал ЦБ, объявляя о его санации силами банка «ФК Открытие» (потом эта обязанность перешла к материнскому «Открытие холдингу»). Сначала ЦБ оценивал размер помощи банку в 30 млрд руб., но уже через несколько дней эта сумма выросла до 127 млрд. Но и этого, по мнению санатора, было недостаточно: «Открытие холдинг» просил еще 47 млрд руб., которые, впрочем, не получил. В 2017 г. финансовым оздоровлением «Траста» уже занялся сам ЦБ, через свой Фонд консолидации банковского сектора (туда попал и сам «ФК Открытие»). На базе «Траста» регулятор создал банк непрофильных активов и собрал в нем непрофильные и плохие активы трех крупнейших санируемых банков – «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка.
Юров и команда менеджеров в середине 2000-х купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». В «Трасте» еще с момента его появления началась формироваться дыра, так как банки достались своим владельцам с «ворохом проблем», говорил «Ведомостям» Попков. Fitch после кризиса 2008 г. отмечало большой уровень реструктуризации крупных кредитов с сомнительными перспективами возвратности, искусственное занижение масштабов связанного кредитования и его низкое качество, риски в отношении ряда других активов. В 2010 г. Fitch понизило рейтинг «Траста» до уровня CCC – «возможен дефолт» и впоследствии отозвало его.