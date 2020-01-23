«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

Как работала сеть офшоров

В течение долгого времени акционеры использовали средства банка, в основном привлеченные от вкладчиков, для финансирования бизнес проектов, прибыль от которых забирали себе, а в случае убытков — оставляли их банку, говорится в материалах дела. Банк утверждал, что акционеры скрывали свою заинтересованность в сделках, для чего использовали сеть офшоров, управляемых Бенедиктом Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с ним соглашение об отказе от судебного и уголовного преследования в обмен на сотрудничество. Уорсли рассказал, что управлял офшорами в интересах акционеров, кроме того, офшоры использовались не только для финансирования проектов, иногда через них переводились деньги напрямую акционерам «Траста».