Лондонский суд оставил бывших владельцев «Траста» почти без средств к существованию
Высокий суд Лондона ограничил расходы бывших совладельцев банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Месяц назад суд удовлетворил иск «Траста» к ним и их женам на $900 млн. Суд решил, что все трое несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г.
С 27 февраля Юров и Фетисов лишены права тратить деньги на поддержание жизни и юридические услуги. Речь идет о средствах из состава ранее раскрытых и арестованных активов, говорит представитель «Траста». По его словам, судья полагает, что у Юрова и Фетисова могут быть не раскрытые суду источники дохода. Бремя несения расходов теперь ляжет на их жен, ведь оба настаивали на том, что их супруги имеют право на половину некоторых совместных активов, продолжает представитель банка.
«Суд решил, что жена Юрова сможет покрывать его расходы, поэтому ограничил использование его личных активов для финансирования личных нужд и юридических услуг», – указали представляющие интересы Юрова в английском процессе юристы. Судья прямо заявил, что его не убедило утверждение «Траста» о том, что у Юрова есть нераскрытые активы, подчеркивают они. Решение суда пока не опубликовано.