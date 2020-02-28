Лондонский суд оставил бывших владельцев «Траста» почти без средств к существованию

С 27 февраля Юров и Фетисов лишены права тратить деньги на поддержание жизни и юридические услуги. Речь идет о средствах из состава ранее раскрытых и арестованных активов, говорит представитель «Траста». По его словам, судья полагает, что у Юрова и Фетисова могут быть не раскрытые суду источники дохода. Бремя несения расходов теперь ляжет на их жен, ведь оба настаивали на том, что их супруги имеют право на половину некоторых совместных активов, продолжает представитель банка.