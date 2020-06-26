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«Интерфакс» сообщил о предстоящей смене председателя правления ЕАБР

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Председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) вместо Андрея Бельянинова станет топ-менеджер «Почты России» Николай Подгузов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Источник агентства, близкий к правительству, уточнил, что смена руководства банка произойдет в начале следующей недели. По его словам, вопрос смены предправления будет рассматриваться на заседании совета ЕАБР 30 июня.

«Вопросы, связанные с назначением и освобождением от должности председателя правления, находятся в компетенциях совета банка – представителей министерств финансов стран ЕАБР», – заявил «Интерфаксу» представитель банка. Представитель «Почты России» сообщил агентству, что Подгузов продолжает работать в компании. «Мы не располагаем информацией о переходе Подгузова на другую работу», – уточнил он.

Позже на сайте правительства появилось сообщение о том, что Минфин внесет кандидатуру Подгузова для назначения на должность предправления ЕАБР. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Бельянинов возглавил ЕАБР в декабре 2017 г. До этого, с февраля 2015 г., этот пост занимал Дмитрий Панкин. До перехода в ЕАБР Бельянинов на протяжении 10 лет возглавлял Федеральную таможенную службу.

Подгузов в феврале 2020 г. уступил пост главы «Почты России» бывшему вице-премьеру Максиму Акимову, а сам стал первым заместителем гендиректора компании. «Почту России» Подгузов возглавил в июле 2017 г. До назначения, с сентября 2013 г., он занимал пост замминистра экономического развития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных