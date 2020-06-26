«Интерфакс» сообщил о предстоящей смене председателя правления ЕАБР
Председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) вместо Андрея Бельянинова станет топ-менеджер «Почты России» Николай Подгузов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Источник агентства, близкий к правительству, уточнил, что смена руководства банка произойдет в начале следующей недели. По его словам, вопрос смены предправления будет рассматриваться на заседании совета ЕАБР 30 июня.
«Вопросы, связанные с назначением и освобождением от должности председателя правления, находятся в компетенциях совета банка – представителей министерств финансов стран ЕАБР», – заявил «Интерфаксу» представитель банка. Представитель «Почты России» сообщил агентству, что Подгузов продолжает работать в компании. «Мы не располагаем информацией о переходе Подгузова на другую работу», – уточнил он.
Позже на сайте правительства появилось сообщение о том, что Минфин внесет кандидатуру Подгузова для назначения на должность предправления ЕАБР. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Бельянинов возглавил ЕАБР в декабре 2017 г. До этого, с февраля 2015 г., этот пост занимал Дмитрий Панкин. До перехода в ЕАБР Бельянинов на протяжении 10 лет возглавлял Федеральную таможенную службу.
Подгузов в феврале 2020 г. уступил пост главы «Почты России» бывшему вице-премьеру Максиму Акимову, а сам стал первым заместителем гендиректора компании. «Почту России» Подгузов возглавил в июле 2017 г. До назначения, с сентября 2013 г., он занимал пост замминистра экономического развития.