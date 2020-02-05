Максим Акимов назначен гендиректором «Почты России»

Акимов закончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета имени К. Э. Циолковского. В 1994 г. возглавил аудиторскую компанию «Файнарт-аудит». Спустя два года перешел на госслужбу, став председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области. Следующие несколько лет работал заместителем директора департамента экономики правительства Калужской области и первым заместителем председателя комитета госимущества региона. С 2007 по 2012 г. был замгубернатора Калужской области. Позднее его повысили до первого заместителя руководителя аппарата правительства России. До назначения гендиректором «Почты России» Акимов был председателем совета директоров компании.