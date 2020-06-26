ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
Решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране. «Это (снижение ставки – "Ведомости") позволит клиентам использовать полученные от банка средства и реализовать свои планы, существенно сэкономив на ежемесячных платежах», – приводятся в сообщении слова руководителя управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгения Благинина.
Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить в размере от 50 000 до 5 млн руб. и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволяет объединить несколько кредитов других банков в один. При этом задолженность в других банках будет погашена.
Ранее Сбербанк сообщил, что с 25 июня минимальная ставка по потребительским кредитам будет снижена на 1 процентный пункт (п. п.) – с 12,9% до 11,9%.