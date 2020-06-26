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ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

Ведомости

ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными, в том числе по программе рефинансирования, для физических лиц на 1,4 процентного пункта, до 7,5%. Об этом говорится в сообщении банка.

Решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране. «Это (снижение ставки – "Ведомости") позволит клиентам использовать полученные от банка средства и реализовать свои планы, существенно сэкономив на ежемесячных платежах», – приводятся в сообщении слова руководителя управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгения Благинина.

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить в размере от 50 000 до 5 млн руб. и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволяет объединить несколько кредитов других банков в один. При этом задолженность в других банках будет погашена.

Ранее Сбербанк сообщил, что с 25 июня минимальная ставка по потребительским кредитам будет снижена на 1 процентный пункт (п. п.) – с 12,9% до 11,9%.

Ранее по теме: Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам до 11,9%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных