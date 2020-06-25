Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам до 11,9%
Сбербанк сообщил о снижении минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт (п. п.) – с 12,9% до 11,9%, сообщила пресс-служба банка. Изменения вступили в силу с 25 июня.
Снижение ставок распространяется на три вида потребительских кредитов: без обеспечения, под поручительство и на рефинансирование кредитов. Фиксированные ставки 11,9% будут действовать на кредиты от 1 млн руб. На них смогут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка, размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.
В начале мая Сбербанк также снизил ставку по ипотеке на 0,3–0,4 п. п., а с 12 мая дополнительно ввел дисконт 0,3 п. п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». В результате минимальная базовая ставка для зарплатных клиентов банка при приобретении готового жилья в ипотеку опустилась до 8,2% годовых, в новостройках – до 8,1%.