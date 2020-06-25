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Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам до 11,9%

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Сбербанк сообщил о снижении минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт (п. п.) – с 12,9% до 11,9%, сообщила пресс-служба банка. Изменения вступили в силу с 25 июня.

Снижение ставок распространяется на три вида потребительских кредитов: без обеспечения, под поручительство и на рефинансирование кредитов. Фиксированные ставки 11,9% будут действовать на кредиты от 1 млн руб. На них смогут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка, размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

В начале мая Сбербанк также снизил ставку по ипотеке на 0,3–0,4 п. п., а с 12 мая дополнительно ввел дисконт 0,3 п. п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». В результате минимальная базовая ставка для зарплатных клиентов банка при приобретении готового жилья в ипотеку опустилась до 8,2% годовых, в новостройках – до 8,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных