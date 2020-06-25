Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам до 11,9%

Снижение ставок распространяется на три вида потребительских кредитов: без обеспечения, под поручительство и на рефинансирование кредитов. Фиксированные ставки 11,9% будут действовать на кредиты от 1 млн руб. На них смогут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка, размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.