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ЦБ продлил срок обслуживания клиентов по просроченным паспортам

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ЦБ продлил некоторые послабления, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, банки смогут до конца сентября обслуживать клиентов с просроченными документами, следует из сообщения регулятора. Кроме того, ЦБ сохранил возможность открывать банковские счета клиентам без их личного присутствия.

Некоторые из введенных ранее послаблений регулятор решил не продлевать. Так, например, больше нельзя платить банковскими картами с истекшим сроком действия. Отмену этой меры в ЦБ объяснили тем, что ее введение позволило оградить людей от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сейчас же во многих регионах у жителей уже есть возможность свободно передвигаться, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы.

Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. Обслуживать клиентов с истекшим сроком действия их паспортов регулятор ранее рекомендовал до 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных