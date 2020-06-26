ЦБ продлил срок обслуживания клиентов по просроченным паспортам

Некоторые из введенных ранее послаблений регулятор решил не продлевать. Так, например, больше нельзя платить банковскими картами с истекшим сроком действия. Отмену этой меры в ЦБ объяснили тем, что ее введение позволило оградить людей от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сейчас же во многих регионах у жителей уже есть возможность свободно передвигаться, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы.