ЦБ продлил срок обслуживания клиентов по просроченным паспортам
ЦБ продлил некоторые послабления, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, банки смогут до конца сентября обслуживать клиентов с просроченными документами, следует из сообщения регулятора. Кроме того, ЦБ сохранил возможность открывать банковские счета клиентам без их личного присутствия.
Некоторые из введенных ранее послаблений регулятор решил не продлевать. Так, например, больше нельзя платить банковскими картами с истекшим сроком действия. Отмену этой меры в ЦБ объяснили тем, что ее введение позволило оградить людей от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сейчас же во многих регионах у жителей уже есть возможность свободно передвигаться, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы.
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. Обслуживать клиентов с истекшим сроком действия их паспортов регулятор ранее рекомендовал до 1 июля.