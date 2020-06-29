Курс доллара превысил 70 рублей впервые с середины июня

Курс доллара на Московской бирже 29 июня превысил отметку в 70 руб.: он не стоил столько с 15 июня. На открытии торгов в понедельник доллар подешевел на 29 коп. к закрытию пятницы до 69,86 руб., евро – на 13 коп. до 77,8 руб. Однако уже к 12.05 мск доллар стоил 70.22 руб., евро — 79.04 руб.