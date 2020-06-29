Курс доллара превысил 70 рублей впервые с середины июня
Курс доллара на Московской бирже 29 июня превысил отметку в 70 руб.: он не стоил столько с 15 июня. На открытии торгов в понедельник доллар подешевел на 29 коп. к закрытию пятницы до 69,86 руб., евро – на 13 коп. до 77,8 руб. Однако уже к 12.05 мск доллар стоил 70.22 руб., евро — 79.04 руб.
Индекс Мосбиржи к этому времени прибавил был на уровне 2 752,97 пункта, потеряв 0,32%, долларовый индекс РТС снизился на 0,74% — до 1 237,53 п.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к 12.30 мск дешевели на 1.17% до $40,54. Нефть WTI к этому времени стоила $38.07 (-1,09%).