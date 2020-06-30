Курс евро превысил 80 рублей впервые с середины мая

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE к этому времени снизилась на 1,75%, до $40,98 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,36%, до $39,16 за баррель.