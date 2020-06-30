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Курс евро превысил 80 рублей впервые с середины мая

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Курсы евро и доллара США растут в ходе торгов на «Московской бирже» во вторник вечером. В частности, курс евро превысил 80 руб. впервые с 14 мая, курс доллара — 71 руб. впервые с 28 мая.

На 17:40 мск курс доллара торговался на уровне 71,32 руб. (рост на 1,33 руб. к закрытию предыдущих торгов). Курс евро стоил 80,03 руб. ( подорожание на 1,34 руб.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,33 рубля — до 75,23 рубля.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE к этому времени снизилась на 1,75%, до $40,98 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,36%, до $39,16 за баррель.

Ранее по теме: Курс доллара превысил 70 рублей впервые с середины июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных