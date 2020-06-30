Курс евро превысил 80 рублей впервые с середины мая
Курсы евро и доллара США растут в ходе торгов на «Московской бирже» во вторник вечером. В частности, курс евро превысил 80 руб. впервые с 14 мая, курс доллара — 71 руб. впервые с 28 мая.
На 17:40 мск курс доллара торговался на уровне 71,32 руб. (рост на 1,33 руб. к закрытию предыдущих торгов). Курс евро стоил 80,03 руб. ( подорожание на 1,34 руб.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,33 рубля — до 75,23 рубля.
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE к этому времени снизилась на 1,75%, до $40,98 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,36%, до $39,16 за баррель.