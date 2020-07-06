«Известия» узнали о планах разрешить покупать валюту по водительским правам
Минэкономразвития, ЦБ и Росфинмониторинг готовят законопроект, позволяющий использовать водительское удостоверение для идентификации при получении некоторых банковских услуг – в частности, для покупки или продажи наличных в иностранной валюте суммой до 100 000 руб. в рублевом эквиваленте, сообщают «Известия». О работе над проектом изданию сообщили в ЦБ, информацию подтвердили в Росбанке, Совкомбанке, банках «Абсолют», «Ак Барс» и РНКБ.
Данные водительского удостоверения предлагается использовать для банковских услуг, требующих упрощенной идентификации клиента. К таким, помимо валютных операций, относятся перевод денежных средств и почтовый перевод до 15 000 руб. Заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов уточнил «Известиям», что перечень услуг, доступных по упрощенной идентификации, расширять не планируется. В ЦБ заявили, что поддерживают инициативу, так как водительское удостоверение широко распространено, а его данные могут проверяться с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
Водительское удостоверение используется как де-факто удостоверение личности в США и странах Евросоюза. В Индии водительское удостоверение имеет равную юридическую силу с паспортом или налоговым свидетельством. В Норвегии, где не существует единого внутреннего удостоверения личности, банки допускают использование водительских прав для идентификации клиентов.