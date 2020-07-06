«Известия» узнали о планах разрешить покупать валюту по водительским правам

Данные водительского удостоверения предлагается использовать для банковских услуг, требующих упрощенной идентификации клиента. К таким, помимо валютных операций, относятся перевод денежных средств и почтовый перевод до 15 000 руб. Заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов уточнил «Известиям», что перечень услуг, доступных по упрощенной идентификации, расширять не планируется. В ЦБ заявили, что поддерживают инициативу, так как водительское удостоверение широко распространено, а его данные могут проверяться с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.