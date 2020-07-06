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«Известия» узнали о планах разрешить покупать валюту по водительским правам

Ведомости

Минэкономразвития, ЦБ и Росфинмониторинг готовят законопроект, позволяющий использовать водительское удостоверение для идентификации при получении некоторых банковских услуг – в частности, для покупки или продажи наличных в иностранной валюте суммой до 100 000 руб. в рублевом эквиваленте, сообщают «Известия». О работе над проектом изданию сообщили в ЦБ, информацию подтвердили в Росбанке, Совкомбанке, банках «Абсолют», «Ак Барс» и РНКБ.

Данные водительского удостоверения предлагается использовать для банковских услуг, требующих упрощенной идентификации клиента. К таким, помимо валютных операций, относятся перевод денежных средств и почтовый перевод до 15 000 руб. Заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов уточнил «Известиям», что перечень услуг, доступных по упрощенной идентификации, расширять не планируется. В ЦБ заявили, что поддерживают инициативу, так как водительское удостоверение широко распространено, а его данные могут проверяться с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.

Водительское удостоверение используется как де-факто удостоверение личности в США и странах Евросоюза. В Индии водительское удостоверение имеет равную юридическую силу с паспортом или налоговым свидетельством. В Норвегии, где не существует единого внутреннего удостоверения личности, банки допускают использование водительских прав для идентификации клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных