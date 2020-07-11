Вооруженный грабитель совершил налет на отделение Совкомбанка в Санкт-Петербурге
Вооруженный мужчина совершил нападение на отделение банка в Санкт-Петербурге, сообщили источники «Интерфакса» и канала «78», также об ограблении сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Неизвестный сделал несколько выстрелов и похитил 4 млн руб.
Ограбление произошло в отделении банка на проспекте Ветеранов, утверждают «Интерфакс» и РБК. Злоумышленник совершил налет на отделение Совкомбанка в доме № 107, уточняет «78». Отделения Совкомбанка в доме № 107 нет, оно располагается в соседнем доме № 105 по проспекту Ветеранов, указано на сайте банка. В Совкомбанке подтвердили попытку ограбления отделения, вопрос о том, были ли похищены наличные, представитель банка оставил без комментариев.
Во время инцидента никто не пострадал, подтвердили в Совкомбанке предварительную информацию СМИ.