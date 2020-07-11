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Вооруженный грабитель совершил налет на отделение Совкомбанка в Санкт-Петербурге

Ведомости

Вооруженный мужчина совершил нападение на отделение банка в Санкт-Петербурге, сообщили источники «Интерфакса» и канала «78», также об ограблении сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Неизвестный сделал несколько выстрелов и похитил 4 млн руб.

Ограбление произошло в отделении банка на проспекте Ветеранов, утверждают «Интерфакс» и РБК. Злоумышленник совершил налет на отделение Совкомбанка в доме № 107, уточняет «78». Отделения Совкомбанка в доме № 107 нет, оно располагается в соседнем доме № 105 по проспекту Ветеранов, указано на сайте банка. В Совкомбанке подтвердили попытку ограбления отделения, вопрос о том, были ли похищены наличные, представитель банка оставил без комментариев.

Во время инцидента никто не пострадал, подтвердили в Совкомбанке предварительную информацию СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных