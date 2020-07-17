Акции «Яндекса» на Мосбирже с начала года подорожали на 45%

Сейчас Воложу и его семейному фонду принадлежат 9,9% капитала «Яндекса», что дает им право контролировать 48,6% голосов. Миллиардер, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд , ранее совместно с семейным трастом уведомил Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) о возможной продаже до 2,03 млн акций класса А (4,4% акций) в течение года. В случае продажи доля Воложа снизится до 9,3% капитала и 47,2% голосов.