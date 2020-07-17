Акции «Яндекса» на Мосбирже с начала года подорожали на 45%
Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже обновили исторический максимум. На Московской бирже их стоимость на 15.44 по мск выросла на 2,49% и составила 3 918 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи. С начала года акции компании подорожали на 45% (на 1 января 2020 г. стоимость одной бумаги составляла 2 712 руб.).
Максимальная цена за акцию 17 июля была зафиксирована в размере — 3 921,8 руб. Капитализация компании составила 1,25 трлн руб.
Акции компании 17 июля также дорожают на торгах на Nasdaq. По данным на 16.02 мск стоимость бумаг компании увеличилась на 2,36% и составила $54,75 за акцию.
Предыдущий исторический рекорд в ходе торгов на Мосбирже был установлен 5 февраля. Тогда акции «Яндекса» подорожали на 1,22% до 3026 руб. за бумагу. До этого рекордное значение было достигнуто 16 января 2020 г. Тогда акции «Яндекса» на Мосбирже подорожали на 5,5% до 2838 руб. за бумагу.
В январе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил о планах продать «очень маленькую долю» в компании. «У меня 95% активов в акциях одной компании» — отмечал он.
Сейчас Воложу и его семейному фонду принадлежат 9,9% капитала «Яндекса», что дает им право контролировать 48,6% голосов. Миллиардер, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд , ранее совместно с семейным трастом уведомил Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) о возможной продаже до 2,03 млн акций класса А (4,4% акций) в течение года. В случае продажи доля Воложа снизится до 9,3% капитала и 47,2% голосов.