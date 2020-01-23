Волож рассказал о причинах продажи части пакета акций «Яндекса»
Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож объяснил, почему совместно с семейным трастом решил продать небольшую часть своих акций компании, передает ТАСС. По его словам, продажа акций необходима для диверсификации активов. «У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали?» – риторически спросил Волож.
По его словам, он планирует продать «не весь свой пакет, а очень маленькую долю». Волож напомнил, что не получает регулярной зарплаты, а компания не платит дивидендов.
Накануне, 22 января, «Яндекс» сообщил, что Волож собирается продать небольшую часть своих акций. Речь идет о продаже пакета в размере до 2 029 580 акций класса А. Акции могут быть выставлены на продажу с 23 января и до конца текущего года.
Сейчас Волож и его семейный фонд владеют 9,9% капитала «Яндекса» и контролируют 48,6% голосов. Согласно документам «Яндекса», если Волож продаст около 2 млн акций класса А, то его доля незначительно снизится – до 9,3% капитала и 47,2% голосов.
Около 85% акций «Яндекса» класса A торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров. Но у российской интернет-компании есть также акции класса B, распределенные между основателями, каждая из них дает 10 голосов. Акции «Яндекса» класса B при продаже или смерти их владельца автоматически конвертируются в акции класса A.