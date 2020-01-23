Волож рассказал о причинах продажи части пакета акций «Яндекса»

Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож объяснил, почему совместно с семейным трастом решил продать небольшую часть своих акций компании, передает ТАСС. По его словам, продажа акций необходима для диверсификации активов. «У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали?» – риторически спросил Волож.