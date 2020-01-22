Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум на Nasdaq
Котировки «Яндекса» на бирже Nasdaq обновили исторический максимум – стоимость акций компании достигла $45,62 за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Предыдущий исторический максимум котировки «Яндекса» обновили 17 января, тогда стоимость акций поднялась до $45,46 за бумагу. До этого исторический максимум был зафиксирован 16 января – $44,78 за бумагу. На 21.07 мск среды, 22 января, стоимость бумаг компании составляла $45,38 на акцию (+0,74%).
К этому времени стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже выросла на 0,72% до 2790 руб. за бумагу. 16 января акции «Яндекса» на открытии Московской биржи дорожали на 5,5% до 2838 руб. за бумагу.
Ранее «Яндекс» сообщил, что семейный траст сооснователя и гендиректора компании Аркадия Воложа может продать более 2 млн акций холдинга. Речь идет о продаже пакета в размере до 2 029 580 акций класса А, что составляет 4,4% акций. Акции могут быть выставлены на продажу с 23 января и до конца текущего года.
Сейчас Волож и его семейный фонд владеют 9,9% капитала «Яндекса» и контролируют 48,6% голосов. Согласно документам «Яндекса», если Волож продаст около 2 млн акций класса А, то его доля незначительно снизится – до 9,3% капитала и 47,2% голосов.