Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум на Nasdaq

Ранее «Яндекс» сообщил, что семейный траст сооснователя и гендиректора компании Аркадия Воложа может продать более 2 млн акций холдинга. Речь идет о продаже пакета в размере до 2 029 580 акций класса А, что составляет 4,4% акций. Акции могут быть выставлены на продажу с 23 января и до конца текущего года.