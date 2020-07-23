Qiwi отказалась от вторичного размещения по решению акционеров

В нем говорится, что во вторник, 22 июля, компания объявила о решении своих «продающих акционеров» не проводить «ранее объявленное вторичное размещение акций компании класса "B", представленных в настоящее время американскими депозитарными акциями, в связи с рыночными условиями». Компания объявила о вторичном публичном предложении 20 июля с 30-дневным опционом для андеррайтеров. Предполагалось, что «продающие акционеры» предложат 6 800 870 АDS и опцион на 1 020 130 дополнительных ADS. Организаторами размещения выступали J. P Morgan, UBS и ВТБ Капитал. В релизе для инвесторов от 20 июля говорилось, что «продающие акционеры получат всю чистую выручку от размещения акций».