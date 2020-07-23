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Qiwi отказалась от вторичного размещения по решению акционеров

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Группа Qiwi отказалась от проведения вторичного размещения акций (SPO). Об этом говорится в релизе для инвесторов, опубликованном на сайте компании.

В нем говорится, что во вторник, 22 июля, компания объявила о решении своих «продающих акционеров» не проводить «ранее объявленное вторичное размещение акций компании класса "B", представленных в настоящее время американскими депозитарными акциями, в связи с рыночными условиями». Компания объявила о вторичном публичном предложении 20 июля с 30-дневным опционом для андеррайтеров. Предполагалось, что «продающие акционеры» предложат 6 800 870 АDS и опцион на 1 020 130 дополнительных ADS. Организаторами размещения выступали J. P Morgan, UBS и ВТБ Капитал. В релизе для инвесторов от 20 июля говорилось, что «продающие акционеры получат всю чистую выручку от размещения акций».

Основными акционерами финансовой группы Qiwi являются Сергей Солонин (65,7%), банк «ФК Открытие» (13,1%), Борис Ким (3,3%). По итогам 2019 г. (отчетность по МСФО) выручка компании составила 39,3 млрд руб., чистая прибыль – 4,8 млрд руб. По итогам I квартала 2020 г. выручка – 10,6 млрд руб., чистая прибыль – 1,6 млрд руб., по предварительным итогам второго: выручка — 5,3 млрд руб, прибыль — 6,6 млрд.

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Группа создана в 2007 г., предоставляет сервис для платежей электронными и наличными деньгами, с помощью банковских карт и лицевых счетов мобильных операторов. Платежная сеть Qiwi насчитывает 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 000 киосков и терминалов, у компании более 39 млн активных клиентов. В середине июля группа Qiwi закрыла сделку с Совкомбанком по продаже портфеля карт «Совесть», денежное вознаграждение за продажу составило 5,8 млрд руб. Валовая балансовая стоимость права требования в отношении клиентов составляет 8,2 млрд руб., а чистая стоимость — 6,9 млрд руб. Убыток от продажи составил около 0,8 млрд руб., что лучше изначальных ожиданий группы, сообщили в пресс-службе Qiwi.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных