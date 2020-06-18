Qiwi продала «Совесть»Совкомбанк заплатит за карту рассрочки около 6 млрд рублей
Qiwi заключила соглашения о продаже проекта карты рассрочки «Совесть» Совкомбанку, сделка закроется примерно через месяц, говорится в сообщении компании. Qiwi переуступит Совкомбанку права требований к клиентам «Совести» балансовой стоимостью около 9 млрд руб., получив денежное возмещение по ним в размере 6-6,5 млрд руб. В рамках сделки Совкомбанк получит бренды проекта, домены, и предложит работу ряду сотрудников «Совести», а также компенсирует компании часть расходов, связанных с увольнениями. Окончательная стоимость сделки будет известна к моменту ее закрытия, говорится в сообщении.
О возможной продаже «Совести» акционер и генеральный директор Qiwi Борис Ким говорил в интервью «Ведомостям» в мае: компания «рассматриваются разные сценарии». Выручка «Совести» в I квартале 2020 г. выросла в два раза до 566 млн руб. по сравнению с I кварталом 2019 г. При этом кредитные убытки «Совести» за квартал выросли на 520 млн руб., в сравнении с 130 млн руб. за тот же период 2019 г. Это резервы под будущие потери, которые компания прогнозировала во II квартале.
Компания планировали выход на окупаемость «Совести» в конце 2020 г., но столкнулась с рядом проблем. «В рамках развития мультибанковской модели проекта нам не удалось найти единых условий, которые были бы экономически выгодными и технологически эффективно реализуемыми для всех заинтересованных участников», — приводятся в сообщении Qiwi слова Кима.
За 2019 г. чистый убыток Qiwi в сегменте потребительских финансовых услуг, который формируется за счет «Совести», составил 1,98 млрд руб. Cкорректированный чистый убыток Qiwi в этом сегменте за 2020 г. не превысит 2 млрд руб., говорится в сообщении компании, убыток по результатам сделки (в том числе от списания активов), не превысит 1,5 млрд руб. Этот убыток не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль компании, так как будет учтен в виде корректировки в силу единоразовой природы сделки.
«Проанализировав возможности развития "Совести», включая необходимые финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, мы пришли к выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции, увеличит кредитные риски, а также поставит нас в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка», — сказал он. По его словам продажа „Совести» позволит Qiwi сконцентрироваться на развитии продуктового предложения для своей целевой аудитории, включая самозанятых.
Идея объединить «Совесть» и карту рассрочки Совкомбанка «Халва» возникла в прошлом году, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, переговоры по сделке начались в начале этого года. Проект будет развиваться под брендом «Халва», портфель которой по данным МСФО по итогам 2019 г. составил 43 млрд руб. В результате сделки он вырастет на 20%, сказал Хотимский, а число клиентов вырастет примерно на 1 млн.
Это второй за этот год проект, от которого отказывается Qiwi. В марте компания свернула банк для хипстеров — Рокетбанк, который принес за 2019 г. убыток в размере 2,3 млрд руб. Найти на него покупателей не удалось. Чистая прибыль Qiwi в I квартале составила 1,75 млрд руб., чистая выручка – 6,26 млрд руб. Основные акционеры компании –ее сооснователь Сергей Солонин (65,7%), банк «Открытие» (13,1%) и Ким (3,3%).