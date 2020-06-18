Qiwi продала «Совесть»

О возможной продаже «Совести» акционер и генеральный директор Qiwi Борис Ким говорил в интервью «Ведомостям» в мае: компания «рассматриваются разные сценарии». Выручка «Совести» в I квартале 2020 г. выросла в два раза до 566 млн руб. по сравнению с I кварталом 2019 г. При этом кредитные убытки «Совести» за квартал выросли на 520 млн руб., в сравнении с 130 млн руб. за тот же период 2019 г. Это резервы под будущие потери, которые компания прогнозировала во II квартале.