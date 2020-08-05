ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
ВТБ снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 п. п. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки – за 1%, говорится в сообщении банка.
Ипотеку под 7,4% можно получить при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка составляет 8,1%, а при рефинансировании – 8%, для клиентов других банков – 8,2%.
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.