Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 15% от стоимости жилья, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с членами правительства. По его словам, такое постановление уже подписано.
«Мы снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 г.», – сказал Мишустин в эфире «России 24». Премьер отметил, что первоначальный взнос также будет снижен по госпрограммам для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.
Также правительство увеличит общую сумму кредитов, которые банки могут выдать в рамках льготной программы ипотеки под 6,5% годовых, с 740 до 900 млрд руб. «Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 000 семей», – подчеркнул премьер.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%, цель кредитования – жилье в новостройке. Мишустин в конце июня подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн руб., в остальных регионах – с 3 млн до 6 млн руб.