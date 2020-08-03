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Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 15% от стоимости жилья, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с членами правительства. По его словам, такое постановление уже подписано.

«Мы снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 г.», – сказал Мишустин в эфире «России 24». Премьер отметил, что первоначальный взнос также будет снижен по госпрограммам для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Также правительство увеличит общую сумму кредитов, которые банки могут выдать в рамках льготной программы ипотеки под 6,5% годовых, с 740 до 900 млрд руб. «Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 000 семей», – подчеркнул премьер.

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Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%, цель кредитования – жилье в новостройке. Мишустин в конце июня подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн руб., в остальных регионах – с 3 млн до 6 млн руб.

Ранее по теме: Ипотечное кредитование вышло из кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных