Ипотечное кредитование вышло из кризиса

Спрос на ипотеку в июне оказался почти на треть выше прошлогоднего. Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), банки в июне 2020 г. выдали более 109 000 ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд руб. Количество выдач превышает показатели июня 2019 г. на 22%, а объем – на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему.