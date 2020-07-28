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Ипотечное кредитование вышло из кризиса

Драйверами роста стали отложенный спрос и госпрограмма льготной ипотеки
Екатерина Шохина
Сектор ипотечного кредитования стал первым, кто вернулся к докризисным параметрам /Евгений Разумный / Ведомости

Спрос на ипотеку в июне оказался почти на треть выше прошлогоднего. Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), банки в июне 2020 г. выдали более 109 000 ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд руб. Количество выдач превышает показатели июня 2019 г. на 22%, а объем – на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему.

В последний раз похожими темпами (+29%) рынок рос в феврале, а в марте на фоне падения рубля и ожидания карантина рост составил +50% год к году. В апреле рынок упал на 12%, в мае вырос всего на 6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных