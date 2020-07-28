Ипотечное кредитование вышло из кризиса

Ипотечное кредитование вышло из кризисаДрайверами роста стали отложенный спрос и госпрограмма льготной ипотеки
Спрос на ипотеку в июне оказался почти на треть выше прошлогоднего. Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), банки в июне 2020 г. выдали более 109 000 ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд руб. Количество выдач превышает показатели июня 2019 г. на 22%, а объем – на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему.
В последний раз похожими темпами (+29%) рынок рос в феврале, а в марте на фоне падения рубля и ожидания карантина рост составил +50% год к году. В апреле рынок упал на 12%, в мае вырос всего на 6%.
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