Аналитики зафиксировали рост популярности кредиток в России

По данным «Эквифакса», подобная активность граждан привела к росту объема портфеля кредитных карт банков на 3% за 1 месяц – до 920 млрд руб. При этом ранее эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что в июле российские банки выдали на 39% меньше кредиток, чем в сопоставимый период 2019 г., а объем одобрений по таким картам почти в два раза уступал прошлогодним показателям.