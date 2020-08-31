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Аналитики зафиксировали рост популярности кредиток в России

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Доля жителей России, использующих кредитки в первый месяц их получения, выросла в июле по сравнению с июнем на 14 п. п до 68%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с августа 2015 г., свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Ближайший к этому уровню показатель (62%) отмечался лишь в декабре 2017 г. При этом средний уровень утилизации по картам, выданным в 2019 г., был более чем на 10 п. п. ниже уровня июля 2020 г.», – рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По его словам, рост утилизации лимита по кредиткам зафиксирован по всему диапазону сумм – от 10 000 до 100 000 руб. Причиной этого может быть реализация отложенного спроса после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, а также ослабление курса национальной валюты, считает Лагуткин.

По мнению Лагуткина, увеличение уровня утилизации лимитов может быть связано с желанием россиян отправиться в отпуск.

По данным «Эквифакса», подобная активность граждан привела к росту объема портфеля кредитных карт банков на 3% за 1 месяц – до 920 млрд руб. При этом ранее эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что в июле российские банки выдали на 39% меньше кредиток, чем в сопоставимый период 2019 г., а объем одобрений по таким картам почти в два раза уступал прошлогодним показателям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных