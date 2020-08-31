Аналитики зафиксировали рост популярности кредиток в России
Доля жителей России, использующих кредитки в первый месяц их получения, выросла в июле по сравнению с июнем на 14 п. п до 68%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с августа 2015 г., свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
«Ближайший к этому уровню показатель (62%) отмечался лишь в декабре 2017 г. При этом средний уровень утилизации по картам, выданным в 2019 г., был более чем на 10 п. п. ниже уровня июля 2020 г.», – рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
По его словам, рост утилизации лимита по кредиткам зафиксирован по всему диапазону сумм – от 10 000 до 100 000 руб. Причиной этого может быть реализация отложенного спроса после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, а также ослабление курса национальной валюты, считает Лагуткин.
По мнению Лагуткина, увеличение уровня утилизации лимитов может быть связано с желанием россиян отправиться в отпуск.
По данным «Эквифакса», подобная активность граждан привела к росту объема портфеля кредитных карт банков на 3% за 1 месяц – до 920 млрд руб. При этом ранее эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что в июле российские банки выдали на 39% меньше кредиток, чем в сопоставимый период 2019 г., а объем одобрений по таким картам почти в два раза уступал прошлогодним показателям.