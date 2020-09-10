ЦБ: этап реструктуризации кредитов на фоне пандемии практически завершен
Этап реструктуризации кредитов, который начался на фоне пандемии коронавируса в марте, практически полностью пройден, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает ТАСС.
«Этап реструктуризаций мы уже практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было почти в три раза меньше, чем в мае, по МСП (малое и среднее предпринимательство — прим. ред.) — в 14 раз меньше, по крупным компаниям также в три раза», — сказала Юдаева на международном банковском форуме «Казначейство 2020». По ее словам, в целом ситуация лучше, чем ожидали в регуляторе в начале пандемии.
Юдаева уточнила, что по кредитам населению объем реструктуризации составил 4% кредитного портфеля, по наиболее пострадавшему во время пандемии малому предпринимательству — 14,3%, а по крупным компаниям — 13,3%.
Предоставить пострадавшим от коронавируса компаниям и людям льготные условия по кредитам поручил президент России Владимир Путин. ЦБ разрешил банкам до 30 сентября реструктурировать кредиты компаниям и гражданам, пострадавшим от коронавируса, не ухудшая при этом оценку качества обслуживания их долга и не увеличивая отчисления в резервы по таким кредитам, если финансовое положение заемщика ухудшилось после 1 марта. Пострадавшими от вируса отраслями помимо малого и среднего предпринимательства ЦБ считает туризм, транспорт, общепит, фитнес, образование, коммерческую недвижимость, розничную торговлю непродовольственными товарами, стоматологию.