ЦБ: этап реструктуризации кредитов на фоне пандемии практически завершен

«Этап реструктуризаций мы уже практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было почти в три раза меньше, чем в мае, по МСП (малое и среднее предпринимательство — прим. ред.) — в 14 раз меньше, по крупным компаниям также в три раза», — сказала Юдаева на международном банковском форуме «Казначейство 2020». По ее словам, в целом ситуация лучше, чем ожидали в регуляторе в начале пандемии.