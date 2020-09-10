Счетная палата нашла недостатки и нарушения в Минэнерго на 292 млн рублей
Счетная палата (СП) в ходе проверки исполнения Министерством энергетики бюджета в 2019 г. выявило недостатки и нарушения на общую сумму 292 млн руб., сообщается на сайте СП.
«Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей. В том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций», — сказано в сообщении.
Доходы министерства за прошлый год составили 46,7 млрд руб., причем наибольшая их часть (свыше 94%) пришлась на доходы по соглашениям о разделе продукции. Объем неисполненных обязательств ведомства по расходам составил 891,7 млн руб. (3,4%). Больше половины из них пришлись на межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства на развитие рынка газомоторного топлива.
Около 80% всех расходов Минэнерго в 2019 г. (18,6 млрд руб.) были направлены на реализацию госпрограммы «Развитие энергетики». Однако, несмотря на довольно высокий уровень кассового исполнения госпрограммы — 98,9%, единственный целевой показатель «Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018» не был исполнен, выяснила СП. Так, в прошлом году треть мероприятий госпрограммы не была реализована, в подпрограммах не достигнуты значения по 9 из 30 показателей.
Также в ходе проверки аудиторы обнаружили, что в 2019 г. Минэнерго «недостаточно следило» за использованием подведомственными предприятиями (ФГУП) государственного имущества. Министерство не проводило собственные проверки, поэтому на территории предприятия «Хозрасчетная автобаза» было зарегистрировано стороннее юрлицо и работал автотехцентр, сказано в отчете СП.
9 сентября Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по подозрению в участии в хищении не менее 603 млн руб., выделенных из бюджета государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго для создания информационной системы. В соответствии с решением суда, Тихонов пробудет под арестом до 8 ноября 2020 г.