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Счетная палата нашла недостатки и нарушения в Минэнерго на 292 млн рублей

Ведомости

Счетная палата (СП) в ходе проверки исполнения Министерством энергетики бюджета в 2019 г. выявило недостатки и нарушения на общую сумму 292 млн руб., сообщается на сайте СП. 

«Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей. В том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций», — сказано в сообщении.

Доходы министерства за прошлый год составили 46,7 млрд руб., причем наибольшая их часть (свыше 94%) пришлась на доходы по соглашениям о разделе продукции. Объем неисполненных обязательств ведомства по расходам составил 891,7 млн руб. (3,4%). Больше половины из них пришлись на межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства на развитие рынка газомоторного топлива. 

Около 80% всех расходов Минэнерго в 2019 г. (18,6 млрд руб.) были направлены на реализацию госпрограммы «Развитие энергетики». Однако, несмотря на довольно высокий уровень кассового исполнения госпрограммы — 98,9%, единственный целевой показатель «Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018» не был исполнен, выяснила СП. Так, в прошлом году треть мероприятий госпрограммы не была реализована, в подпрограммах не достигнуты значения по 9 из 30 показателей. 

Также в ходе проверки аудиторы обнаружили, что в 2019 г. Минэнерго «недостаточно следило» за использованием подведомственными предприятиями (ФГУП) государственного имущества. Министерство не проводило собственные проверки, поэтому на территории предприятия «Хозрасчетная автобаза» было зарегистрировано стороннее юрлицо и работал автотехцентр, сказано в отчете СП.

9 сентября Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по подозрению в участии в хищении не менее 603 млн руб., выделенных из бюджета государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго для создания информационной системы. В соответствии с решением суда, Тихонов пробудет под арестом до 8 ноября 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных