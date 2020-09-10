Счетная палата нашла недостатки и нарушения в Минэнерго на 292 млн рублей

Около 80% всех расходов Минэнерго в 2019 г. (18,6 млрд руб.) были направлены на реализацию госпрограммы «Развитие энергетики». Однако, несмотря на довольно высокий уровень кассового исполнения госпрограммы — 98,9%, единственный целевой показатель «Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018» не был исполнен, выяснила СП. Так, в прошлом году треть мероприятий госпрограммы не была реализована, в подпрограммах не достигнуты значения по 9 из 30 показателей.