Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова

Тихонов был задержан 8 сентября. Следственный комитет России заявил о его причастности к хищению не менее 603 млн руб. ‒ части средств, выделенных из бюджета государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго для создания информационной системы. Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.