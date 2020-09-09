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Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова

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Басманный суд Москвы арестовал до 8 ноября заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова и его предполагаемых подельников, подозреваемых в причастности к хищению из бюджета более 600 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2020 г. в отношении Тихонова А., Серебрякова В., Рыжкова Р. и Макарова В.», ‒ говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых, не связанной с заключением под стражу.

Тихонов был задержан 8 сентября. Следственный комитет России заявил о его причастности к хищению не менее 603 млн руб. ‒ части средств, выделенных из бюджета государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго для создания информационной системы. Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. 

Тихонов был гендиректором Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г. С июля 2019 г. он занимает пост заместителя министра энергетики.

Ранее по теме: Замглавы Минэнерго обвинили в хищении более 600 млн рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных