Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова
Басманный суд Москвы арестовал до 8 ноября заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова и его предполагаемых подельников, подозреваемых в причастности к хищению из бюджета более 600 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.
«Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2020 г. в отношении Тихонова А., Серебрякова В., Рыжкова Р. и Макарова В.», ‒ говорится в сообщении.
Суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых, не связанной с заключением под стражу.
Тихонов был задержан 8 сентября. Следственный комитет России заявил о его причастности к хищению не менее 603 млн руб. ‒ части средств, выделенных из бюджета государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго для создания информационной системы. Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.
Тихонов был гендиректором Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г. С июля 2019 г. он занимает пост заместителя министра энергетики.