Замглавы Минэнерго обвинили в хищении более 600 млн рублей
Заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его считают причастным к хищению более 600 млн руб., сообщает Следственный комитет России (СКР). Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств, которые были выделены единому государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго ФГБУ «Российское энергетическое агентство» для создания информационной системы.
«В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн руб. бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Указанные лица задержаны», – говорится в сообщении СКР.
По данным следствия, Тихонов, который сейчас занимает пост замминистра энергетики Александра Новака, пытался скрыться, несколько раз меняя автомобили и места временного нахождения в Москве. В местах работы и проживания Тихонова, Макарова, Серебрякова и Рыжкова провели обыски и изъяли документы и предметы, «имеющие значение для дела», уточнили в СКР. Теперь следствие собирается обратиться в суд с ходатайствами об избрании чиновникам меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Минэнерго рассказали «Ведомостям», что будут оказывать правоохранительным органам максимальное содействие в расследовании дела. Министерство выразило готовность представить все необходимые для установления истины документы.
Тихонов является заместителем министра энергетики России с 25 июля 2019 г. Ранее, с 2014 по 2019 г., он занимал пост гендиректора «Российского энергетического агентства». О задержании Тихонова стало известно вечером 8 сентября.