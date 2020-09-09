Замглавы Минэнерго обвинили в хищении более 600 млн рублей

По данным следствия, Тихонов, который сейчас занимает пост замминистра энергетики Александра Новака, пытался скрыться, несколько раз меняя автомобили и места временного нахождения в Москве. В местах работы и проживания Тихонова, Макарова, Серебрякова и Рыжкова провели обыски и изъяли документы и предметы, «имеющие значение для дела», уточнили в СКР. Теперь следствие собирается обратиться в суд с ходатайствами об избрании чиновникам меры пресечения в виде заключения под стражу.