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Замглавы Минэнерго обвинили в хищении более 600 млн рублей

Ведомости

Заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его считают причастным к хищению более 600 млн руб., сообщает Следственный комитет России (СКР). Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств, которые были выделены единому государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго ФГБУ «Российское энергетическое агентство» для создания информационной системы.

«В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн руб. бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Указанные лица задержаны», – говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, Тихонов, который сейчас занимает пост замминистра энергетики Александра Новака, пытался скрыться, несколько раз меняя автомобили и места временного нахождения в Москве. В местах работы и проживания Тихонова, Макарова, Серебрякова и Рыжкова провели обыски и изъяли документы и предметы, «имеющие значение для дела», уточнили в СКР. Теперь следствие собирается обратиться в суд с ходатайствами об избрании чиновникам меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Минэнерго рассказали «Ведомостям», что будут оказывать правоохранительным органам максимальное содействие в расследовании дела. Министерство выразило готовность представить все необходимые для установления истины документы.

Тихонов является заместителем министра энергетики России с 25 июля 2019 г. Ранее, с 2014 по 2019 г., он занимал пост гендиректора «Российского энергетического агентства». О задержании Тихонова стало известно вечером 8 сентября.

Ранее по теме: Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных