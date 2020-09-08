Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Тихонов занимает пост заместителя Министра энергетики РФ с 25 июля 2019 г. В его обязанности входят разработка и совершенствование государственной информационной системы ТЭК, а также формирование и исполнение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ведомства. Кроме того, он ответственен за осуществление бюджетных полномочий Минэнерго и за вопросы экологической, градостроительной и земельной политики, развития среднего и малого предпринимательства, финансово-экономического анализа деятельности организаций ТЭК. Вдобавок Тихонов контролирует деятельность финансового департамента министерства, департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК и департамента переработки нефти и газа в части отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов.