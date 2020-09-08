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Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Ведомости

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — заявил собеседник агентства.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) и управления «П» службы экономической безопасности ФСБ отправились на оформленные как неотложные следственные действия, обыски на рабочих местах и в квартирах руководящих сотрудников Министерства энергетики РФ с выемкой документов и электронных носителей. По данным издания, мероприятия проводились в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СКР и ФСБ, в 2014 г. была похищена часть средств, выделенных в на реализацию госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», писал «Ъ». Финансирование было выделено на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, порученную «Российскому энергетическому агентству» Минэнерго. В целом агентство получило из министерства субсидии на сумму 968 млн руб.

Тихонов занимает пост заместителя Министра энергетики РФ с 25 июля 2019 г. В его обязанности входят разработка и совершенствование государственной информационной системы ТЭК, а также формирование и исполнение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ведомства. Кроме того, он ответственен за осуществление бюджетных полномочий Минэнерго и за вопросы экологической, градостроительной и земельной политики, развития среднего и малого предпринимательства, финансово-экономического анализа деятельности организаций ТЭК. Вдобавок Тихонов контролирует деятельность финансового департамента министерства, департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК и департамента переработки нефти и газа в части отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Ранее, с 2014 по 2019 гг. Тихонов занимал пост гендиректора «Российского энергетического агентства», а с 2013 по 2014 гг. был исполняющим обязанности гендиректора агентства. До этого, с 2008 по 2013 гг., чиновник входил в число членов правления Внешэкономбанка и занимал должность первого зампреда корпорации. С 2003 по 2008 гг. Тихонов был заместителем губернатора Красноярского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных