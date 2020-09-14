Счетная палата выявила в Минтруда нарушения на более 800 млн рублей

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин пояснил, что в основном неисполнение вызвано тем, что ряд мер социальной поддержки граждан, на которые Минтруд выделяет субсидии, зависят от того, сколько граждан подаст заявление на финансовую помощь. Также министерство без объяснения причины увеличивало финансирование подведомственных бюджетных организаций. На 9 млн руб. увеличился первоначальный размер средств, выделенных управлению по эксплуатации зданий, «хотя никаких оснований для этого не было», отметил аудитор Сергей Штогрин.