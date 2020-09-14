Счетная палата выявила в Минтруда нарушения на более 800 млн рублей
Министерство труда и соцзащиты в 2019 г. допустило 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн руб., говорится на сайте Счетной палаты. Больше всего нарушений было допущено при предоставлении и использовании субсидий, отметили в ведомстве.
Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин пояснил, что в основном неисполнение вызвано тем, что ряд мер социальной поддержки граждан, на которые Минтруд выделяет субсидии, зависят от того, сколько граждан подаст заявление на финансовую помощь. Также министерство без объяснения причины увеличивало финансирование подведомственных бюджетных организаций. На 9 млн руб. увеличился первоначальный размер средств, выделенных управлению по эксплуатации зданий, «хотя никаких оснований для этого не было», отметил аудитор Сергей Штогрин.
Счетная палата планирует направить письмо в Генпрокуратуру из-за «значительных системных нарушений» в подведомственных Минтруда образовательных учреждениях, связанных с обучением аспирантов, и из-за нарушения министерством закона о госзакупках. По данным ведомства, Роструд и его территориальные органы также допустили дополнительные расходы федерального бюджета в 547 тыс. руб. на оплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов.