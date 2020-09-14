Около половины россиян считают кредиты «прямой дорогой в долговую яму»
Почти половина (47%) россиян считают, что кредиты — это прямая дорога в долговую яму, говорится в результатах опроса портала SuperJob. Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 2500 человек.
Чаще всего негативно о кредитах высказывались мужчины — 53% против 41% женщин, опрошенные в возрасте 35-44 лет — 51% и те, кто не брал кредиты последние полгода — 52%. По мнению 15% респондентов, кредит — это хорошая возможность купить желаемое. Такого мнения придерживаются чаще всего респонденты с зарплатой от 80 тыс. руб. — 20%, а также опрошенные, которые брали кредит за последние полгода — 24%. Доля респондентов, которые положительно относятся к кредитам, с снизилась с 2007 года с 47% до 15%.
Ранее аналитики компании Frank RG сообщали, что в августе банки одолжили населению 962,7 млрд руб. без учета микрокредитов и кредитных карт, что на треть больше показателя августа прошлого года. Согласно исследованию, главным фактором кредитной активности стала ипотека – на нее пришлась половина всех кредитов физлицам.