Около половины россиян считают кредиты «прямой дорогой в долговую яму»

Чаще всего негативно о кредитах высказывались мужчины — 53% против 41% женщин, опрошенные в возрасте 35-44 лет — 51% и те, кто не брал кредиты последние полгода — 52%. По мнению 15% респондентов, кредит — это хорошая возможность купить желаемое. Такого мнения придерживаются чаще всего респонденты с зарплатой от 80 тыс. руб. — 20%, а также опрошенные, которые брали кредит за последние полгода — 24%. Доля респондентов, которые положительно относятся к кредитам, с снизилась с 2007 года с 47% до 15%.