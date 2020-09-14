Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Около половины россиян считают кредиты «прямой дорогой в долговую яму»

Ведомости

Почти половина (47%) россиян считают, что кредиты — это прямая дорога в долговую яму, говорится в результатах опроса портала SuperJob. Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 2500 человек.

Чаще всего негативно о кредитах высказывались мужчины — 53% против 41% женщин, опрошенные в возрасте 35-44 лет — 51% и те, кто не брал кредиты последние полгода — 52%. По мнению 15% респондентов, кредит — это хорошая возможность купить желаемое. Такого мнения придерживаются чаще всего респонденты с зарплатой от 80 тыс. руб. — 20%, а также опрошенные, которые брали кредит за последние полгода — 24%. Доля респондентов, которые положительно относятся к кредитам, с снизилась с 2007 года с 47% до 15%.

Ранее аналитики компании Frank RG сообщали, что в августе банки одолжили населению 962,7 млрд руб. без учета микрокредитов и кредитных карт, что на треть больше показателя августа прошлого года. Согласно исследованию, главным фактором кредитной активности стала ипотека – на нее пришлась половина всех кредитов физлицам.

Ранее по теме: Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных