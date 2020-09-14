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Сбербанк получил разрешение на открытие офиса в Абу-Даби

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Сбербанк получил одобрение на открытие представительства в Абу-Даби — Sberinvest Middle East Limited — от регуляторов России и ОАЭ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Планируется, что новый офис будет открыт до конца текущего года. 

«Физическое присутствие там позволит нам напрямую выстраивать партнерство с инвесторами из стран Ближнего Востока для реализации ими проектов в России с последующим экспортом продукции в страны региона. Также у нас большие планы по экспорту российского продовольствия в страны Персидского залива и развитию традиционных продуктов исламского финансирования при помощи экспертизы команды Sberinvest Middle East», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Sberinvest Middle East Олег Ганеев.

Sberinvest Middle East станет лицензированным «исламским окном», что позволит структурировать инвестиционные продукты в соответствии с принципами шариата, отметили в Сбербанке. На данный момент кредитная организация использует инструменты исламского банкинга в структурировании сделок торгового и проектного финансирования.

Гендиректором компании станет Андрей Угаров, который специализируется в том числе на проведении сделок по слиянию и поглощению, а также на прямых инвестициях. Руководителем направления исламского финансирования в Sberinvest Middle East Limited будет Бехнам Гурбан-Заде, возглавляющий направление исламского финансирования Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных