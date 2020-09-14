Сбербанк получил разрешение на открытие офиса в Абу-Даби

«Физическое присутствие там позволит нам напрямую выстраивать партнерство с инвесторами из стран Ближнего Востока для реализации ими проектов в России с последующим экспортом продукции в страны региона. Также у нас большие планы по экспорту российского продовольствия в страны Персидского залива и развитию традиционных продуктов исламского финансирования при помощи экспертизы команды Sberinvest Middle East», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Sberinvest Middle East Олег Ганеев.