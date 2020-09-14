Сбербанк получил разрешение на открытие офиса в Абу-Даби
Сбербанк получил одобрение на открытие представительства в Абу-Даби — Sberinvest Middle East Limited — от регуляторов России и ОАЭ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Планируется, что новый офис будет открыт до конца текущего года.
«Физическое присутствие там позволит нам напрямую выстраивать партнерство с инвесторами из стран Ближнего Востока для реализации ими проектов в России с последующим экспортом продукции в страны региона. Также у нас большие планы по экспорту российского продовольствия в страны Персидского залива и развитию традиционных продуктов исламского финансирования при помощи экспертизы команды Sberinvest Middle East», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Sberinvest Middle East Олег Ганеев.
Sberinvest Middle East станет лицензированным «исламским окном», что позволит структурировать инвестиционные продукты в соответствии с принципами шариата, отметили в Сбербанке. На данный момент кредитная организация использует инструменты исламского банкинга в структурировании сделок торгового и проектного финансирования.
Гендиректором компании станет Андрей Угаров, который специализируется в том числе на проведении сделок по слиянию и поглощению, а также на прямых инвестициях. Руководителем направления исламского финансирования в Sberinvest Middle East Limited будет Бехнам Гурбан-Заде, возглавляющий направление исламского финансирования Сбербанка.