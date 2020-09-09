Структура Сбербанка и Mail.ru получит контроль в «Кухне на районе»

«Например, заказать обед из «Кухни» можно через Delivery Club – его доставят бесплатно за 15–30 минут. Сервис встроится в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group: пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении «Кухни на районе» – в будущем в нем можно будет авторизоваться через Сбербанк ID или VK Connect», – говорится в сообщении.