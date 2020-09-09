Структура Сбербанка и Mail.ru получит контроль в «Кухне на районе»Оставшиеся доли останутся у основателей сервиса
Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group – компания «О2О» – получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе», говорится в сообщении банка. Сделку планируется закрыть до конца текущего года, сумма сделки не раскрывается. Оставшиеся доли останутся у основателей сервиса.
«Кухня на районе» основана в 2018 г. и специализируется на быстрой доставке готовых блюд собственного приготовления. Ее основатели – создатели «Рокетбанка» Олег Козырев и Алексей Колесников, бывший маркетолог банка Кирилл Родин и создатель агрегатора доставки еды «Едасюда» Антон Лозин.
Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас крупнейшим владельцем ООО «Локалкитчен» (юрлицо «Кухонь на районе») с долей в 25,8% является «ПИК-инвестпроект», по 19,5% у основателей Козырева и Колесникова, 12% у бывшего управляющего партнера АФК «Система» Максима Янпольского, еще 10% – у сооснователя Qiwi Сергея Солонина, 8,2% у Антона Лозина.
В мае этого года по 15% долей сооснователей «Кухни на районе» Козырева и Колесникова в перешли в залог совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group – «О2О холдингу», писали «Ведомости».
Человек, близкий к «Пик-инвестопроекту», подтвердил «Ведомостям» выход компании из капитала «Кухни на районе», представитель Солонина от комментариев отказался.
Ранее гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость всей компании в 1–1,2 млрд руб. Как отмечают в пресс-службе Сбербанка, «Кухня на районе» уже начала интегрироваться с сервисами «O2O» – в 2020 г. в компании ожидают объем выручки на уровне 3 млрд руб.
«Например, заказать обед из «Кухни» можно через Delivery Club – его доставят бесплатно за 15–30 минут. Сервис встроится в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group: пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении «Кухни на районе» – в будущем в нем можно будет авторизоваться через Сбербанк ID или VK Connect», – говорится в сообщении.
СП Сбербанка и Mail.ru Group – «О2О холдинг» – создано в конце 2019 г. и работает в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта. В него входят сервис доставки из кафе Delivery Club, платформа для общепита SberFood, сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, «Сбермаркете» и др. В первом полугодии 2020 г. в холдинг должен войти сервис быстрой доставки продуктов «Самокат» – обязывающее соглашение подписано в апреле.