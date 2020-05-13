Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru инвестировало в «Кухню на районе»В залоге у СП оказалось 30% сервиса доставки готовой еды
Часть долей сооснователей «Кухни на районе» Олега Козырева и Алексея Колесникова в уставном капитале компании перешла в залог совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group – «О2О холдингу». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Информацию подтвердил Колесников. Доли других владельцев компании закладывать не предполагается, сообщил он. Представители Delivery Club и «О2О холдинга» отказались от комментариев.
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