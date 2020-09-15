Акции Apple подешевели во время презентации новинок

На начало презентации в 20:00 по мск стоимость акций составляла $118,14, однако потом цена постепенно начала снижаться и достигла дневного минимума к 21:34 по мск — $115,06 за штуку. Сейчас акции отыгрывают падение — в 21:58 по мск стоимость акций составила $115,25.