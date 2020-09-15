Акции Apple подешевели во время презентации новинок
Акции американской компании Apple во время презентации новинок, которая началась в 20:00 по мск, подешевели более чем на $3 (2,67%) за штуку — до $115,06 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.
На начало презентации в 20:00 по мск стоимость акций составляла $118,14, однако потом цена постепенно начала снижаться и достигла дневного минимума к 21:34 по мск — $115,06 за штуку. Сейчас акции отыгрывают падение — в 21:58 по мск стоимость акций составила $115,25.
Презентация Apple впервые с 2012 г. прошла без представления новой модели iPhone — на ней была представлена «бюджетная версия» часов по аналогии с iPhone SE — Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, новый iPad Air, а также новые сервисы — Fitness + и пакеты подписок на сервисы компании.
В августе этого года рыночная капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила $2 трлн.