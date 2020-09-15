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Акции Apple подешевели во время презентации новинок

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Акции американской компании Apple во время презентации новинок, которая началась в 20:00 по мск, подешевели более чем на $3 (2,67%) за штуку — до $115,06 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. 

На начало презентации в 20:00 по мск стоимость акций составляла $118,14, однако потом цена постепенно начала снижаться и достигла дневного минимума к 21:34 по мск — $115,06 за штуку. Сейчас акции отыгрывают падение — в 21:58 по мск стоимость акций составила $115,25. 

Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE

Она обойдется покупателям в $279

Презентация Apple впервые с 2012 г. прошла без представления новой модели iPhone — на ней была представлена «бюджетная версия» часов по аналогии с iPhone SE — Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, новый iPad Air, а также новые сервисы — Fitness + и пакеты подписок на сервисы компании.

В августе этого года рыночная капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила $2 трлн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных