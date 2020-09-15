Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE

В текущем фискальном году, который заканчивается в сентябре, доход Apple прогнозируется на уровне в $274 млрд. И хотя с 2015 г. это прирост всего на 17%, главное отличие – в распределении доходов: за этот период доходы от продаж iPhone сократились на 16% и сегодня составляют 44% от общего заработка компании. А продажи подразделений носимых устройств и аксессуаров выросли на 144%, продажи iPad – на 45%, услуг – на 162%. По данным аналитической фирмы Canalys, на каждые 100 проданных iPhone компания продает 49 пар наушников AirPods и 14 умных часов Apple Watch.