Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE

Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SEОна обойдется покупателям в $279
В Театре имени Стива Джобса в Купертино прошла презентация новинок от Apple — как и другие мероприятия в 2020 г., презентация прошла в онлайн формате из-за мировой пандемии коронавируса. Трансляция презентации проходила на Youtube.
«Сегодня мы сосредоточимся на двух продуктах — Apple Watch и iPad», — сказал гендиректор Apple Тим Кук в начале презентации.
На презентации была представлена «бюджетная версия» часов по аналогии с iPhone SE — Apple Watch SE — процессор аналогичный пятой серии часов, датчики — как в шестой серии. Бюджетная версия обойдется покупателям в $279 долларов (около 21 тыс. руб.), как утверждается в презентации, данная модель вдвое быстрее третьей серии Apple Watch. Кроме того, часы водонепроницаемы.
Главной сенсацией в представлении новой серии Apple Watch Series 6 стал отказ от адаптеров зарядки. Причиной такого решения в компании назвали «экологию». Теперь адаптер нужно будет покупать отдельно.
Новые часы смогут измерять уровень кислорода в крови — для этого в них встроили новый датчик. Отслеживание показателя поможет следить за кровообращением и общим состоянием тела. Функция будет работать даже в фоновом режиме во время сна. Часы впервые выйдут в двух новых цветах — синем и красном — они не имеют застежек, их можно будет надевать как браслет. Экран в новой серии будет работать на 20% ярче предыдущей версии часов. Они также измеряют высоту в реальном времени. Новая модель Apple Watch Series 6 обойдется покупателям от $399.
Российские цены на часы будут отличаться — от 36 990 руб. за новое поколение часов и от 24 990 руб. за специальную версию Apple Watch SE.
В компании также объявили о запуске собственного сервиса Fitness+ — в него будут входить групповые, персональные тренировки, а также отслеживание показателей эффективности тренировок. Сервис будет доступен по подписке — ее стоимость будет составлять $10 в месяц или $80 долларов за год. Правда на старте сервис будет доступен только в англоязычных странах, в дальнейшем компания планирует расширить экспансию.
На презентации также была представлена новая модель iPad Air. Touch ID в новой модели планшета находится на кнопке питания — в нем нет функции распознавания лиц. Новая модель представлена в множестве цветов корпуса — дизайн у новой модели как у iPad Pro, которая была представлена ранее. Модель будет доступна покупателям от $599.
Начиная с 2012 г. Apple всегда показывала в сентябре новые iPhone. Накануне презентации в компании сообщили, что новый iPhone представят публике в октябре — задержка связана с задержкой в цепи поставок на фоне пандемии.
Однако, как полагают аналитики, опрошенные Financial Times, отсутствие нового iPhone на презентации позволит Apple продемонстрировать широкой общественности то, что уже признали инвесторы с Уолл-стрит: компания избавилась от зависимости от своего флагмана и сегодня получает доходы от широкого спектра продукции.
В текущем фискальном году, который заканчивается в сентябре, доход Apple прогнозируется на уровне в $274 млрд. И хотя с 2015 г. это прирост всего на 17%, главное отличие – в распределении доходов: за этот период доходы от продаж iPhone сократились на 16% и сегодня составляют 44% от общего заработка компании. А продажи подразделений носимых устройств и аксессуаров выросли на 144%, продажи iPad – на 45%, услуг – на 162%. По данным аналитической фирмы Canalys, на каждые 100 проданных iPhone компания продает 49 пар наушников AirPods и 14 умных часов Apple Watch.
При этом Apple еще далеко не исчерпала возможности роста. По данным инвестиционной фирмы Loup Ventures, пока только 9% владельцев iPhone приобрели Apple Watch, а прогноз может составлять 50% в течение 10 лет. На рынке беспроводных наушников, по данным Canalys, компания заняла внушительные 38%, опередив ближайшего конкурента – Xiaomi примерно в 4 раза. Но это тоже не предел, говорят аналитики: новые технологии и новые модели наушников могут еще больше увеличить лидерство Apple в секторе.