Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Также мошенники могут оформить возврат платежа, выполненного в пользу какой-либо компании, но попросить перечислить деньги уже на свой счет. Отмечается, что такой способ мошенничества является редким и чаще злоумышленники выводят средства на счета подставных физических лиц или на обезличенные электронные кошельки.