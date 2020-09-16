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Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Ведомости

Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Служба безопасности «Трансконтейнера» зарегистрировала около 80 случаев поступления денег от лиц, которые не являются потребителями услуг «Трансконтейнера».

Представитель контейнерного оператора уточнил, что не существует способов, с помощью которых мошенники могли бы воспользоваться ошибочно поступившими на счет компании средствами. «Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка», — подчеркнул собеседник издания. В «Трансконтейнере» добавили, что вернут деньги банковским клиентам.

В Сбербанке сообщили, что знают о подобных мошенничествах. Представитель кредитной организации отметил, что средства удалось вывести после получения доступа к данным клиентов через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Такая ситуация могла возникнуть, если, например, пользователи сами оставили информацию на фишинговый сайтах, установили вредоносные программы или программы удаленного доступа.

Опрошенные РБК эксперты разъяснили, что мошенники иногда переводят средства в крупные компании или благотворительные фонды, чтобы обойти банковские алгоритмы защиты, не позволяющие злоумышленникам вывести деньги напрямую на свои карты. Впоследствии украденные средства могут быть выведены из компании через скомпрометированные аккаунты клиентов.

Также мошенники могут оформить возврат платежа, выполненного в пользу какой-либо компании, но попросить перечислить деньги уже на свой счет. Отмечается, что такой способ мошенничества является редким и чаще злоумышленники выводят средства на счета подставных физических лиц или на обезличенные электронные кошельки.

Ранее по теме: Сбербанк планирует развернуть систему определения мошенников по IP в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных