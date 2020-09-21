Акции банков падают на фоне публикации расследования о системе отмывания денег
Акции английского банка HSBC на Гонконгской бирже упали до минимума за 25 лет, сообщает Bloomberg. Снижение цены акций произошло после того, как банк был упомянут в расследовании о подозрительных операциях. Акции HSBC на Гонконгской бирже подешевели на 5,33%, до 29,3 гонконгского доллара, свидетельствуют данные торгов на Гонконгской бирже. Последний раз такая цена была отмечена в мае 1995 г., подчеркивает агентство.
Акции Standard Chartered упали на 6,2% на момент закрытия в Гонконге.
В заявлении HSBC говорится, что он начал «многолетний путь» восемь лет назад, чтобы полностью пересмотреть свои возможности по борьбе с финансовыми преступлениями в более чем 60 юрисдикциях, что сделало его «гораздо более безопасным учреждением, чем оно было в 2012 году». Standard Chartered заявила, что берет на себя ответственность за борьбу с финансовыми преступлениями «чрезвычайно серьезно и вложила значительные средства в наши программы соблюдения нормативных требований».
Данные о подозрительных операциях международных банков стали известны благодаря утечке документов из FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в структуре минфина США. Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Buzzfeed не раскрывает источник утечки документов, однако бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс призналась в передаче документов журналистам. Тем самым она хотела обратить общественное внимание на информацию о мировой системе отмывания денег, содержащуюся в документах. В данный момент Эдвардс ожидает приговора в США.
К числу финансовых операций, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными, отнесены, в частности, транзакции Ayrton Development Limited. Компанию, по данным BBC, в Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. Согласно отчету, к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов.
Аркадий Ротенберг сообщил через представителя в телеграм-канале, что «обвинение в отмывании денег и обходе санкций через банк Barclays – это бред».