Акции банков падают на фоне публикации расследования о системе отмывания денег

В заявлении HSBC говорится, что он начал «многолетний путь» восемь лет назад, чтобы полностью пересмотреть свои возможности по борьбе с финансовыми преступлениями в более чем 60 юрисдикциях, что сделало его «гораздо более безопасным учреждением, чем оно было в 2012 году». Standard Chartered заявила, что берет на себя ответственность за борьбу с финансовыми преступлениями «чрезвычайно серьезно и вложила значительные средства в наши программы соблюдения нормативных требований».