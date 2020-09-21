Ротенберг назвал бредом данные СМИ о транзакциях через лондонский банк
Данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред, сообщает РБК со ссылкой на представителя Аркадия Ротенберга.
«Обнародованные международным расследовательским проектом "Кассандра" данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред», – говорится в сообщении. Представители других членов семьи Ротенберга заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно компанией Ayrton, упоминающейся в отчете «Кассандры», передает издание.
Ранее эксперты международного расследовательского проекта «Кассандра» опубликовали отчет о результатах исследования оказавшихся в их распоряжении документов финансовой разведки США (FinCEN). К числу финансовых операций, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными, отнесены, в частности, транзакции Ayrton Development Limited. Компанию, по данным BBC, в Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. Согласно отчету, к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов.