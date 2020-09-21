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Ротенберг назвал бредом данные СМИ о транзакциях через лондонский банк

Ведомости

Данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред, сообщает РБК со ссылкой на представителя Аркадия Ротенберга.

«Обнародованные международным расследовательским проектом "Кассандра" данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред», – говорится в сообщении. Представители других членов семьи Ротенберга заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно компанией Ayrton, упоминающейся в отчете «Кассандры», передает издание.

Ранее эксперты международного расследовательского проекта «Кассандра» опубликовали отчет о результатах исследования оказавшихся в их распоряжении документов финансовой разведки США (FinCEN). К числу финансовых операций, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными, отнесены, в частности, транзакции Ayrton Development Limited. Компанию, по данным BBC, в Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. Согласно отчету, к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных