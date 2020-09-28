ЦБ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 года. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года. В Пенсионном фонде (ПФР) пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию фонда, должны будут завести карту «Мир», после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Нововведения не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.