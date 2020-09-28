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ЦБ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Ведомости

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», —  сказала Бакина. По ее словам, большинство пенсионеров уже перешли на карты «Мир», однако и после полного перехода у них сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами, не привязанными к карте, в частности, на сберкнижку.

Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 года. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года. В Пенсионном фонде (ПФР) пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию фонда, должны будут завести карту «Мир», после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Нововведения не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.

«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии. Карта обслуживается в России, Абхазии, Южной Осетии, по принципу обоюдного соглашения об обслуживании местных платежных систем ЕАЭС — в Армении и Киргизии, а также обслуживаются отдельными банками в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных