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В России изменится порядок получения пенсий на карту

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В России с 1 октября пенсии и социальные выплаты по линии Пенсионного фонда будут перечисляться на карты «Мир», сообщается на сайте ПФР.

«С 1 октября выплаты пенсионерам, использующим банковские карты, будут переведены на платежную систему «Мир» в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию Пенсионного фонда, должны будут завести карту «Мир» после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Сделать этого можно на сайте ведомства или портале госуслуг, а также в отделении МФЦ или клиентской службе ПФР.

Для россиян, которые получают пенсии и пособия на счет по вкладу или через почту, ничего не изменится, добавили в ПФР. Нововведения также не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.

Ранее по теме: Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных