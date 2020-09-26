В России изменится порядок получения пенсий на карту
В России с 1 октября пенсии и социальные выплаты по линии Пенсионного фонда будут перечисляться на карты «Мир», сообщается на сайте ПФР.
«С 1 октября выплаты пенсионерам, использующим банковские карты, будут переведены на платежную систему «Мир» в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию Пенсионного фонда, должны будут завести карту «Мир» после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Сделать этого можно на сайте ведомства или портале госуслуг, а также в отделении МФЦ или клиентской службе ПФР.
Для россиян, которые получают пенсии и пособия на счет по вкладу или через почту, ничего не изменится, добавили в ПФР. Нововведения также не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.