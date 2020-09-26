В России изменится порядок получения пенсий на карту

В ведомстве пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию Пенсионного фонда, должны будут завести карту «Мир» после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Сделать этого можно на сайте ведомства или портале госуслуг, а также в отделении МФЦ или клиентской службе ПФР.