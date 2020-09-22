Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей», – пояснил Коган. По его словам, таким образом закон защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд (ПФР) попадет не сразу.