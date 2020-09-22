Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте
Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой выплат, если не снимает деньги с карты в течение полугода, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей», – пояснил Коган. По его словам, таким образом закон защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд (ПФР) попадет не сразу.
Для возобновления выплат придется обращаться в ПФР, отметил Коган. Заявление на восстановление пенсии будет рассматриваться пять дней, размер выплат после этого не изменится. Эксперт отметил, что люди, которые хранят пенсию на банковской карте, могут столкнуться с мошенничеством. Кроме того, если у пенсионера есть долги, например, за оплату ЖКУ, судебные приставы смогут заблокировать карту и списать с нее нужную сумму.
Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова из-за риска утечки персональных данных предупреждала об опасности открывать смс-сообщения, если в строке отправителя стоит незнакомый номер или общее название, например, Info. Также «категорически не рекомендуется» переходить по ссылке в сообщениях о якобы не полученном mms-сообщении.