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Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте

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Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой выплат, если не снимает деньги с карты в течение полугода, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей», – пояснил Коган. По его словам, таким образом закон защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд (ПФР) попадет не сразу.

Для возобновления выплат придется обращаться в ПФР, отметил Коган. Заявление на восстановление пенсии будет рассматриваться пять дней, размер выплат после этого не изменится. Эксперт отметил, что люди, которые хранят пенсию на банковской карте, могут столкнуться с мошенничеством. Кроме того, если у пенсионера есть долги, например, за оплату ЖКУ, судебные приставы смогут заблокировать карту и списать с нее нужную сумму.

Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова из-за риска утечки персональных данных предупреждала об опасности открывать смс-сообщения, если в строке отправителя стоит незнакомый номер или общее название, например, Info. Также «категорически не рекомендуется» переходить по ссылке в сообщениях о якобы не полученном mms-сообщении.

Ранее по теме: Эксперт предупредил об опасности sms-сообщений от незнакомых номеров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных