Эксперт предупредил об опасности sms-сообщений от незнакомых номеров

В пресс-службе рассказали, что «категорически не рекомендуется» переходить по ссылке в сообщениях о якобы не полученном mms-сообщении. Также не стоит открывать сообщения о выигрышах и любые обезличенные эмоционально окрашенные сообщения. «Вирус, полученный в результате перехода по ссылке, может похитить ваши персональные данные и оставить без средств на карте. Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить СМС», — пояснили в организации.