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Эксперт предупредил об опасности sms-сообщений от незнакомых номеров

Ведомости

Не стоит открывать sms-сообщения, если в строке «отправитель» указан незнакомый номер телефона или общее название, например, Info, рассказала агенству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

В пресс-службе рассказали, что «категорически не рекомендуется» переходить по ссылке в сообщениях о якобы не полученном mms-сообщении. Также не стоит открывать сообщения о выигрышах и любые обезличенные эмоционально окрашенные сообщения. «Вирус, полученный в результате перехода по ссылке, может похитить ваши персональные данные и оставить без средств на карте. Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить СМС», — пояснили в организации.

Ранее директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев предупреждал об опасности хранения sms-сообщений с персональными данными из-за возможности похищения данных. Эксперт посоветовал удалять СМС с кодами для подтверждения списания денег с карты, со ссылками для доступа в личный кабинет и с паролями от сайтов. Также Косарев рекомендовал поставить на телефон пароль и всегда блокировать устройство, даже если оно лежит на столе во время обеда с коллегами.

Ранее по теме: Эксперт посоветовал не хранить sms-сообщения с конфиденциальными данными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных