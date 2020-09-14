Эксперт предупредил об опасности sms-сообщений от незнакомых номеров
Не стоит открывать sms-сообщения, если в строке «отправитель» указан незнакомый номер телефона или общее название, например, Info, рассказала агенству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
В пресс-службе рассказали, что «категорически не рекомендуется» переходить по ссылке в сообщениях о якобы не полученном mms-сообщении. Также не стоит открывать сообщения о выигрышах и любые обезличенные эмоционально окрашенные сообщения. «Вирус, полученный в результате перехода по ссылке, может похитить ваши персональные данные и оставить без средств на карте. Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить СМС», — пояснили в организации.
Ранее директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев предупреждал об опасности хранения sms-сообщений с персональными данными из-за возможности похищения данных. Эксперт посоветовал удалять СМС с кодами для подтверждения списания денег с карты, со ссылками для доступа в личный кабинет и с паролями от сайтов. Также Косарев рекомендовал поставить на телефон пароль и всегда блокировать устройство, даже если оно лежит на столе во время обеда с коллегами.